Profeco 2023: Tijeras que NO debes comprar para el regreso a clase al ser peligrosas

La compra de útiles escolares es una labor que pocas veces es revisada con extremo cuidado, por lo normal lo primero que se busca es que sean funcionales y que al mismo tiempo puedan ser soportado por el bolsillo de la familia, pero algunos de ellos llaman mucho la atención, sobre todo frente a la supervisión de la Profeco. En este caso dentro del análisis que realizó en su edición de agosto la procuraduría determinó que algunas tijeras que supuestamente son para niños pueden provocar accidentes graves, por eso no conviene adquirirlas.

Las tijeras son un material imprescindible para la educación básica, desde hacer recortes a consolidar grandes maquetas, las tijeras facilitan diversidad de tareas, pero poco se piensa sobre la seguridad de las mismas, no hay que pensarlo demasiado, son manipuladas por niños pequeños y si no se cuenta con supervisión podrían pasar severos accidentes. Es por ello que las tijeras que son escolares deben cumplir con características específicas para proteger al infante.

Tijeras inseguras que no debes comprar según Profeco

En su apartado de prueba a útiles escolares en la reconocida Revista del Consumidor la Procuraduría Federal del Consumidor dedicó un espacio a 10 marcas de tijeras, para su evaluación determinó los siguientes puntos a considerar: Presencia de partes punzocortantes y/o rebabas, medición del ángulo de filo; el cual debe ser menor a 10 grados, tener la punta roma o redondeada, y presencia de oxidación.

Con base a lo anterior las marcas prohibidas por la Profeco fueron Kores; que no cumplió con el ángulo de filo ni la punta roma, Maped; no tiene punta roma, y Pelikan y Pascua que presentaron puntos de oxidación en sus cuerpos, y que en caso de producirse algún accidente podrían provocar tétanos si no se cuenta con la vacuna.

Por su parte las mejores marcas de tijeras que se puede adquirir le pertenecen a MAE en su modelo MT-5R y a Maped con su modelo Kidi Cut Security, no obstante en el caso de esta última su precio es mucho mayor con una cifra de 33 pesos por unidad, la primera opción únicamente tiene un costo de 15 pesos en el mercado.

