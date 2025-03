Proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco en marcha; arranca plazo de 30 días

La solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco fue aceptada la semana pasada durante la sesión de la Sección Instructora, y ya comenzó el plazo de 30 días para que ambas partes presenten sus pruebas, según informó el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, secretario de dicha sección.

"La denuncia está admitida y los tiempos ya están corriendo. La presidencia de la Sección Instructora debió haber notificado al diputado Cuauhtémoc Blanco de la existencia de la denuncia, durante los siguientes tres días, a partir del jueves que sesionamos, y a partir de ahí comienzan a correr 30 días para que se presenten las pruebas, tanto de una parte, como de otra parte", comentó en conferencia de prensa.

Refirió que no es un tema de discusión si se admitió la denuncia o no, porque el proceso inició una vez que se presentó a la Sección Instructora, porque así lo marca la ley.

"No es un tema de discusión que se haya admitido o no la denuncia, ya está en proceso en la Sección Instructora, y nosotros apegados a derecho vamos a evaluar si hay indicios de culpabilidad, para que en los próximos 60 días, qué es lo que establece la ley, podamos tener una resolución que vaya al pleno", explicó.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que no hay un expediente en contra de Alejandro "Alito" Moreno, senador y presidente nacional del PRI, porque éste se desechó en la legislatura anterior.

"El senador Alejandro Moreno no ha cometido una irregularidad y aquí no hay expediente de eso. Entonces, pues más allá de lo que se diga o no se diga, pues aquí no hay expediente de eso. Primero, el señor Alejandro Moreno tiene un fuero distinto al anterior, primera. Segunda, no hay ninguna prueba contra él, fue una persecución política, tercera, ese expediente se desechó en su momento porque no hay pruebas y esto lo hizo la Comisión Instructora que concluyó sus funciones al término de la Legislatura anterior", expresó en conferencia de prensa.

Expuso que las pruebas que se presentaron en la denuncia, "eran ilícitas y por lo tanto se desecharon".

"La solicitud venía acompañada de pruebas ilícitas y se desecharon, ¿quién notificó esto a la Cámara?, lo notificó el señor procurador de justicia del Estado de Campeche. Dijo, fíjate que las pruebas que nosotros levantamos son ilícitas y esto lo determinó un juez de amparo, la ley, usted lo sabe, dice la solicitud más las pruebas, si no hay pruebas, pues no hay solicitud", subrayó.

