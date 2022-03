¡Indignante! Obligan a alumnas a firmar responsiva en caso de agresión sexual

La escuela preparatoria Augusto César Sandino, de Culiacán, Sinaloa enfrenta una polémica en redes sociales y la opinión pública luego de que sus alumnas denunciaran una serie de actos que violentaron sus derechos y les obligaron a firmar una polémica responsiva.

Según lo denunciado en redes sociales, el pasado 22 de febrero un grupo de alumnas fue reunido para que autoridades escolares midieran la longitud de las faldas de sus uniformes, así como a mostrar que el short que portaban debajo fuera del color reglamentario. Además algunas fueron obligadas a firmar una responsiva en la que asumen su responsabilidad en caso de agresión sexual.

"Les voy a decir lo que le dijeron a unas amigas: Por traer las faldas "cortas" las querían sacar y pues al final les dijeron "si quieren venir bichis, anótense en esta lista, y ya afuera no es nuestro problema si las violan", señala una alumna en una de las publicaciones al respecto.

En otra de las denuncias una alumna indica que "revisaron el color del short de abajo de la falda porque es obligatorio traerlo oscuro, y a las que mandaron a tutorías les hicieron firmar una carta responsiva de que si las violaban o mataban fuera de la escuela ya no era culpa de la escuela".

"El día 22 de febrero del año en curso la Secretaria de tutorías, Kareli M., respaldada por la C. Directora Guadalupe C. nos expuso y violentó bajo la justificación de medir la falda a cada alumna del plantel, considerando que quienes no cumplían con el largo "adecuado" serían sacadas de la escuela", se lee en la circular que las estudiantes hicieron llegar a autoridades.

"Al principio nos reunieron en la cancha principal y en pleno receso la directora nos comenzó a hablar de manera ofensiva y misógina, pues nos dijo que nos dejábamos ver mal con la falda corta, como si el valor y respeto que merecemos como personas y mujeres, estuviera condicionada por el largo de nuestra ropa, además de alzarnos la falda para asegurarse que teníamos short oscuro sin ningún consentimiento de las alumnas", relatan.

Un video en TikTok muestra el supuesto momento en que una mujer sostiene una regla con la que mide la distancia entre la rodilla y el vuelo de la falda de algunas alumnas. Además, circulan capturas de pantalla de diversos mensajes, incluso uno de una conversación en el que la pareja de una alumna señala "pues mi novia va ahí (Sandino) en tercero y le hicieron que se bajara la falda (...) y le hicieron firmar algo que si la violaban no era culpa de la prepa".

De inmediato las alumnas dieron a conocer la situación también entre colectivos debido a lo delicado del contexto en el que la preparatoria volvía obligatoria la medida; de igual manera el plantel prohíbe a los varones el uso de aretes o ‘piercings’, tachando de machistas las medidas que persisten en el plantel.

Alumnas emitieron una circular dirigida a autoridades escolares, colectivos y CEDH

Ante la denuncia en redes, la colectiva “No se Metan con Nuestras Hijas” emitió un mensaje de apoyo a la comunidad estudiantil y solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa e hizo un llamado al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a la que pertenece dicho plantel, a garantizar el respeto a los derechos humanos de estudiantes.

Por su parte, la Organización No Gubernamental (ONS) Girl Up Sinaloa (@amapasdelnorte) se solidarizó con las alumnas y llamó al combate de la discriminación, victimización y violencia por parte de las autoridades del plantel.

Pese a que el caso llegó a la CEDH, hasta el momento las autoridades de la preparatoria Augusto César Sandino o de la UAS no han emitido su postura al respecto ni atendido el llamado a ofrecer disculpas a la comunidad estudiantil afectada por dichas prácticas, solicitada en la circular firmada por las Alumnas de la Unidad Académica Preparatoria Augusto César Sandino.