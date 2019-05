Por elecciones, López Obrador no irá a Puebla para conmemorar el 5 de mayo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación del gobierno poblano para asistir a la conmemoración de la batalla del 5 de mayo debido a que hay un proceso electoral en curso.

El Mandatario enviará en su representación a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó en conferencia de prensa.

"No puede estar (en Puebla) porque hay elecciones y he ofrecido no visitar estados en procesos electorales, cuando haya elecciones", sostuvo.

El Presidente celebrará la batalla de Puebla en Piedras Negras, Coahuila, ya que estará en una gira por el norte del país.

OA