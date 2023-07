El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, rechazó que él haya sido quien argumentó que se cayó el sistema en las elecciones de 1988, en las que Carlos Salinas de Gortari ganó oficialmente a Cuauhtémoc Cárdenas.

"Tú mismo, Ciro, dijiste hace un momento que yo dije que en esa elección se cayó sistema. No es así, el que dijo fue Fernández de Cevallos y lo ha reconocido públicamente con orgullo. Esa fue frase que utilizaron para endilgarme a mí el resultado del fraude electoral que yo no cometí porque yo no califique elección", dijo el morenista.

Bartlett pidió al periodista Ciro Gómez Leyva hacer uso de su derecho de réplica, luego de que el senador Germán Martínez habló ayer en ese mismo espacio sobre el supuesto fraude electoral de 1988.

En aquel momento, Bartlett era el presidente electoral. "Yo no califique la elección, yo era el presidente electoral y mi función era simplemente organizar la elección y se llevó a cabo, pero ese día no se terminó", aseguró, al tiempo que dijo que "esa elección (la de 1988) fue una tragedia para México".

El actual director de la CFE señaló al PAN de haber apoyado a Salinas en 1988. "El PAN fue el que hizo un contubernio para que no saliera Cuauhtémoc Cárdenas" y que incluso fue Diego Fernández de Cevallos quien pidió que se quemaran las boletas electorales, "Cevallos dijo que era necesario quemar las boletas que estaban en la Cámara de Diputados, hay un video. Cevallos panista y salinista".

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre Manuel Bartlett?

Hace unos días, Xóchitl Gálvez debatió con Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leyva. Durante el intercambio de puntos de vista, el productor de Argos le cuestionó a la panista el por qué se juntaba con personajes de la oligarquía, a lo que ella le reviró que entonces por qué él apoyaba a un partido en el que milita Manuel Bartlett.

"Yo no estoy ligada a personajes como Manuel Bartlett, que es un bandido, perdón", dijo ella.

Tras esos comentarios, el senador Germán Martínez también se subió a la discusión, a lo que Bartlett respondió.

OA