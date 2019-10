Polevsky acude a su asamblea distrital

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevsky, acudió esta mañana de domingo a su congreso distrital en Naucalpan, Estado de México, y aseguró que pese a que votó por suspender el proceso, "será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que diga la última palabra".

"Vine para que no digan que no cumplimos", dijo Polevnsky al presentarse a la sede del congreso distrital, en un salón de fiestas de la colonia San Esteban, en este municipio mexiquense, en donde lleva una fila de casi tres horas.

Hay cientos de quejas y 70% de las asambleas han sido impugnadas, dijo, por lo que reiteró sus señalamientos respecto a que la elección interna de Morena es irregular desde el padrón hasta las asambleas, por casos de violencia, cancelaciones, entrada de personas no afiliadas y otras anomalías.

Polevsky afirmó el pasado martes que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) había acordado suspender el proceso, pero hoy, formada en la fila de más de mil 500 personas, informó que no formalizó la decisión y decidió no presentar el documento "para no dejarles el proceso a los malos", así que la elección interna sigue y se definirá en tribunales.

"Vamos a dejar en manos de la Sala Superior que defina que procede, pero es mejor cumplir con lo que tenemos que cumplir y que nos digan 'no valió', ok, o 'sí valió', ah perfecto, pero imagínate que digo: 'ah, yo creo que lo van a anular' y no participo. No, mejor participo".

Estoy muy contenta de encontrarme con personas entusiasmadas por formar parte del proyecto de #Morena. #Yeidckol pic.twitter.com/zVcqmfr6Dt — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 27, 2019

Polevnsky insistió en que no renunciará al cargo de secretaria general en funciones de presidenta porque no está obligada por el estatuto del partido.

IM