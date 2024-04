La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que presentará una solicitud de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Záldivar, quien dijo “es investigado por la presuntamente operar una red de coacción, extorsión e intimidación contra jueces para actuar a favor de casos en beneficio del Gobierno del Presidente López Obrador”.

En rueda de prensa, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara Alta, Kenia López Rabadán, destacó que Arturo Zaldívar abandonó su cargo como ministro de la Corte para irse de “matraquero” de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Acompañada de una decena de senadores, López Rabadán indicó que Zaldívar está buscando impunidad ante los señalamientos en su contra por supuestos actos de presión a jueces para que resolvieran asuntos a favor del gobierno federal.

La panista aseguró que Arturo Zaldívar aún puede ser sancionado y, en caso de resultar culpable, sería inhabilitado de cualquier cargo.

La senadora expresó su reconocimiento a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, “por su valiente defensa a la Constitución, a los mexicanos y al Poder Judicial”.

Esta situación se suscita luego de que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, inició una carpeta de investigación contra Arturo Zaldívar por presuntos “actos de corrupción”; el ex ministro y el partido Morena anunciaron que pedirán juicio político en contra de Piña.

Guía

Lo que debes saber sobre este procedimiento

- ¿Qué es un juicio político?

- Un juicio político es un procedimiento marcado en el Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que, si un funcionario público comete algún delito grave, cualquier ciudadano podrá pedir a la Cámara de Diputados para que sea sancionado.

- ¿Cuáles son las sanciones derivadas de un juicio político?

- Las sanciones contra un servidor público van desde la destitución de su cargo hasta la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público desde uno a 20 años.

- ¿Quiénes pueden ser llevados a un juicio político?

- Se puede iniciar contra una gran variedad de servidores públicos, entre los que destacan senadores, diputados, ministros de la SCJN, consejeros electorales o el Fiscal General de la República.

- ¿Quién tiene jurisdicción para enjuiciar a un ministro?

- Sólo la Cámara de Diputados será el órgano instructor y de acusación, es quien puede iniciar un juicio político, esto dentro del tiempo en el que el servidor público acusado esté en funciones o en el año después de la conclusión de sus funciones. Por su parte, la Cámara de Senadores es quien impone la sentencia contra el acusado.

- ¿Cuál es el procedimiento de un juicio político?

- Para que una denuncia proceda contra un servidor público ésta debe estar apoyada con:

Pruebas documentales.

Elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción.

Estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado.

“No hay un tema político, yo ando en campaña. Ella (Norma Piña) está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto y, si Zaldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando”.

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por el PRI, PAN y PRD.

“Lo que hizo de este caso la Suprema Corte, la ministra (Piña), de levantar una investigación en 24 horas, desarrollarla y además públicamente sancionar, es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral”.

Claudia Sheinbaum, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

“Arturo Zaldívar está muy extraviado. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones. Y lo que está haciendo el ministro Zaldívar es vergonzoso”.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC a la Presidencia de México.

