La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, fue recibida en Guadalajara en medio de protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial.

Ayer, durante la conferencia “Los retos para la garantía del pleno acceso a la justicia en México” y en medio de las manifestaciones, la ministra Ortiz dijo que es falsa la afirmación de que las modificaciones afectarán las prestaciones de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación.

“No violenta los derechos de los trabajadores, van a continuar respetándose el derecho a su trabajo y tienen derecho a todas las prestaciones, o sea, no hay ninguna línea en la reforma en la que no se garantice los derechos de los trabajadores”, afirmó.

La ministra indicó que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrán asegurada su estabilidad laboral tras la promulgación de la reforma judicial para elegir por voto popular a todos los jueces a partir de 2025.

La ministra afirmó que esta iniciativa no mermará el perfil de los juzgadores que sean elegidos de manera popular pues algunos ya han ocupado esos puestos públicos.

“El perfil que deben de tener las personas juzgadoras y magistrados y, en general, todo el sistema que ya es una realidad que vamos a estar sometidos a una elección, el perfil de los jugadores no se merma con esta iniciativa, (porque) automáticamente van a participar todos los jueces y magistrados, todos los ministros de la Corte”, afirmó.

Ortiz tuvo que salir de manera anticipada del lugar luego de que tres trabajadores del Poder Judicial que lograron entrar a la conferencia e interrumpieron la sesión con gritos en los que pedían que haya una consulta a quienes laboran en el sector judicial para modificar la reforma.

Los organizadores intentaron sacarlos, pero ante el intercambio de gritos e insultos, decidieron concluir antes la actividad.

Ortiz fue llevada a un área resguardada por el Ejército mexicano. Los trabajadores salieron del auditorio rodeados de ofensas por parte de algunos de los encargados de la logística pero fueron retenidos por cerca de 40 minutos antes de salir del edificio, bajo el argumento de evitar que se metieran los manifestantes que permanecían afuera.Los tres manifestantes retenidos fueron liberados luego de la intervención de agentes de la policía de Zapopan.

EFE

Loretta Ortiz enfrenta acusaciones por voto

El jueves pasado, la Suprema Corte, por ocho votos contra tres, aceptó amparos de jueces y magistrados para revisar la reforma constitucional que el 15 de septiembre promulgó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir en las urnas a integrantes del Poder Judicial. Los integrantes de la SCJN afines al Gobierno acusaron a sus colegas de un “golpe de Estado técnico”.

La ministra Loretta Ortiz, fue una de las tres que votó en contra del trámite para que la SCJN revise la constitucionalidad y validez de la reforma judicial.

“Golpe aguado”, acusa CSP a la SCJ por freno

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), acusó ayer de un “golpe aguado” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su intento de frenar la reforma judicial para elegir por voto popular a todos los jueces a partir de 2025.

“Más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque, la verdad, ¿qué sustento tiene? No peligra la reforma al Poder Judicial, el pueblo decidió“, declaró la Mandataria en su conferencia matutina.

Sheinbaum criticó a la Suprema Corte porque el jueves pasado, por ocho votos contra tres, aceptó amparos de jueces y magistrados para revisar la reforma constitucional que el 15 de septiembre promulgó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir en las urnas al Poder Judicial.

Las integrantes de la SCJN afines al Gobierno acusaron a sus colegas de un “golpe de Estado técnico”, pero Sheinbaum rechazó este calificativo y negó actuar contra los miembros de la Corte.

“¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos: ´juicio político, traición a la patria´. No lo vamos a hacer, es mi opinión, porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un Gobierno autoritario, no lo somos, la Presidenta fue electa por el pueblo de México”, respondió, cuestionada por el término.Claudia Sheinbaum argumentó que “no tiene sustento” la revisión de la Corte porque el Congreso, donde la alianza del oficialismo tiene la mayoría de dos tercios necesaria para modificar la carta magna, ya reformó la Constitución y la SCJN no puede hacer nada al respecto.

Al igual que López Obrador, Sheinbaum sostuvo que los miembros de la Suprema Corte “saben que lo que están haciendo está mal” porque buscan “defender sus privilegios”, como ingresos de cerca de 400 mil pesos al mes, según calcula.

EFE

Consejo de la Judicatura Federal niega información al Senado sobre cargos

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) argumentó estar imposibilitado para proporcionar al Senado información para la integración de las listas de candidaturas a los cargos de ministros, jueces y magistrados de circuito, informó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, en el oficio CJF/MP/21/2024, que fue enviado al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Detalla que en la siguiente sesión plenaria se determinarán las acciones relacionadas con el cumplimiento a las suspensiones decretadas por varios órganos jurisdiccionales.

El documento señala que el Pleno del Consejo tomó conocimiento de la existencia de los pronunciamientos de mérito y acordó que, en la siguiente sesión plenaria, se determinarán las acciones relacionadas con el cumplimiento de las suspensiones decretadas por diversos órganos jurisdiccionales.

Resalta que el lunes 30 de septiembre de 2024, la Comisión de Adscripciones sometió a consideración y votación de sus integrantes el Punto de acuerdo relativo a las listas de las personas juzgadoras federales en activo, renuncias y vacantes que serán remitidos al Senado de la República en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso a), del artículo Segundo transitorio del Decreto.

El Universal

Se alargará hasta el 11 de octubre, según decidió el Consejo de la Judicatura Federal y además negó información. ESPECIAL

