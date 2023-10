El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial Federación, para que se destinen los 15 mil millones de pesos -que fueron eliminados de los 13 fideicomisos- para apoyar a los damnificados de Guerrero, afectados por "Otis".

"¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El Mandatario dijo que habrá que esperar a que se publique la Ley de Ingresos el presupuesto y luego esperar a que no haya controversia, como lo han planteado la oposición.

"Pero ellos podrían decir que estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores; están solicitando 84 mil millones de pesos para el año próximo, que se le autorice su presupuesto. Es una propuesta, yo no decido lo van a resolver en el Congreso y que los 15 mil millones del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados", agregó.

Otra de las alternativas que planteó López Obrador es que "los de arriba", los que ganan más que el Presidente se le reduzca su sueldo y sus compensaciones, porque –dijo- se está violando el artículo 127 de la Constitución.



