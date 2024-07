Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) trabajan en una estrategia jurídica para impugnar la inminente reforma judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la sobrerrepresentación de Morena en ambas cámaras del Congreso, ante los órganos internacionales.

Durante un acto de protesta en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, en el marco del Día del Abogado, Mauricio Barajas Villa, magistrado del Segundo Tribunal en Materia del Trabajo, anunció que analizan dos vías que se implementarán una vez que los tiempos lo permitan.

“La primera para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un Poder soberano de la Unión como es el judicial”.

La otra acción, explicó ante más de 200 personas, entre trabajadores e integrantes de la Marea Rosa, es una estrategia para enfrentar la asignación de diputados plurinominales, “con la pretensión de que la fuerza política dominante (Morena) no alcance (como de hecho no alcanzó) las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso”.

Entrevistado al terminar el evento, el magistrado aseguró que está claro que el INE no velará por una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones que impiden una sobrerrepresentación que rebase los topes.

“Esto se ve venir. Como también que la impugnación que se haga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy probable, y nosotros advertimos por toda la presión que tienen los magistrados de la Sala Superior, que no prospere tampoco una rectificación de un criterio que es desproporcionado”.

Ante esa circunstancia, Barajas Villa anunció que lo que queda es la defensa internacional ante diversos órganos.

“Hay que esperar a que se den los tiempos, que se empiecen a dar las decisiones que se tienen que dar y en función de eso estaría ya preparado con todos los argumentos, con todas las disposiciones y precedentes aplicables en particular, yo creo que hay instancias que están observando a México, en el ámbito internacional y bueno, el punto es que en ese proceso no se vea que es fácil poner el pie encima de la democracia y que nadie va a hacer nada”, adelantó.

Aseguró que magistrados y jueces están legitimados para la defensa del Poder Judicial.

“Yo creo que la defensa al poder judicial de la Federación, en esas sí estamos legitimados todos los jueces y magistrados federales, en la defensa de la igualdad del voto pues todos los ciudadanos, no es privativo de nada más usted es ciudadano y yo también”, comentó.

Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, afirmó que es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los graves problemas estructurales de la justicia en México, cuando se cuenta con un sistema de carrera judicial y exámenes de oposición públicos para elegir a las personas con mayor trayectoria y conocimientos como juzgadores.

“No rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso. Y para lograr eso, muchas y muchos demócratas dieron lo mejor de sí, incluyendo su propia vida. La Constitución así lo establece: nos corresponde equilibrar el ejercicio del poder público, nulificar sus desviaciones y amparar a quien lo sufre injustamente, y esto es parte también de la voluntad popular”, indicó.

¿Qué es la sobrerrepresentación?

Es la desproporción o distorsión que se puede presentar en el régimen de representación política en el Poder Legislativo entre el número de espacios existentes y el número de habitantes representados en cierto tipo de extensión territorial, con efectos negativos en el criterio de igualdad individual de los votos.

No se ha abierto la carrera judicial al mundo externo: Robledo

El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, refirió que la elección de ministros, magistrados y jueces es necesaria porque “no se ha abierto la carrera judicial al mundo externo”.

Lo anterior, a pesar de que el mecanismo para elegirlos está diseñado para ello, dijo durante la inauguración del Foro sobre la reforma al Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

“De los años que tiene de vida el Consejo de la Judicatura, encargado, entre otras cosas de conducir la carrera judicial, ha habido prácticamente un porcentaje mayoritario de procedimientos internos (...) no se ha abierto la carrera judicial al mundo externo del Poder Judicial”, advirtió el legislador de Morena.

Señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no son elegidos a través de la carrera judicial.

“Los ministros de la Corte no han pertenecido nunca a la carrera judicial, los jueces y los magistrados sí, y se hizo pensando en ellos; sin embargo, además de representantes de la impartición de la justicia federal, son altos funcionarios de uno de los Poderes constitucionales, tan es así que están en el régimen de protección por el fuero constitucional y sujetos a juicio político, son mucho más que simples jueces y magistrados”, expuso.

Legisladores, especialistas y académicos participaron en el quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial.

Voz del experto

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN

Sería muy grave tener jueces “sin experiencia”

El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, advirtió que sería muy grave el tener jueces “sin experiencia” como plantea el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eso podría generar “señores de horca y cuchilla” que se venden al mejor postor al pensar que tienen total autonomía.

“Un juez nuevo, sin experiencia y sin sentirse sometido a la racionalidad jurídica, va a entrar en un mundo que incipientemente se ha comenzado a transformar, yo no quiero saber qué va a suceder… me temo que la falta de una de una racionalidad jurídica acabe por generar una racionalidad puramente política, en el mejor de los casos, o una racionalidad completamente autónoma de los juzgadores que los lleve a convertirse, lo digo con muchísimo cuidado, pero es la experiencia que se ha dado en otros países, en señores de horca y cuchilla, que se puedan vender al mejor postor, porque no están sometidos a nadie”.

Reforma judicial se ha convertido en “disputa política”, dice Cossío

Al participar en una conferencia magistral “La reforma judicial, sus implicaciones”, convocada por el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y diversas organizaciones en la materia, Cossío expuso que la reforma al Poder Judicial se ha convertido en un espacio de “disputa política” entre un Presidente saliente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Alrededor del Poder Judicial se da una disputa sobre quién manda, quién va a mandar actualmente y en las próximas semanas entre el Presidente saliente y la presidenta entrante”, dijo.

Señaló que eso explica las muchas de las contradicciones que se ven en los líderes de las mayorías legislativas (Morena) que “hoy todavía no lo son” y muchos dejarán de ser legisladores a partir del 1 de septiembre y “esto ha generado una enorme preocupación entre equipos salientes y entrantes”.

Cossío consideró como correcto que en la iniciativa del Ejecutivo se impida que los partidos políticos y el poder económico financien a quienes buscan ser jueces por el voto directo, secreto y universal.

Voto popular atrae al crimen organizado

El ministro en retiro de la SCJN criticó la elección popular pues aseguró que abre riesgos y presiones para los próximos juzgadores como quienes se postularán a cargos judiciales fueran asesinados por las bandas del crimen organizado por el simple hecho de no pertenecer a ella.

“Podríamos imaginar organizaciones criminales que están financiando las campañas electorales de ciertos sujetos para tenerlos como sus jueces, podríamos imaginar situaciones de violencia sobre los juzgadores que en un determinado momento y a juicio de los grupos delincuenciales no estuviera cumpliendo con los acuerdos previos”, dijo.

“Yo creo que si es posible hacer estas consideraciones teniendo como referente lo que aconteció en las últimas elecciones también con un número muy importante de personas que se estaban postulando para las elecciones a cargos públicos que han sido asesinados o que se retiraron de la contienda por las amenazas que les hicieron”.

Destacó que los jueces -en la modernidad- no son acompañantes del poder gubernamental, sino que son los encargados de poner frenos y contrapesos porque éstos deben responder a una lógica distinta: la lógica de los derechos humanos, la división de Poderes, de las minorías para generarles una protección frente a las mayorías.

Al recordar que ayer se conmemoró el Día del Abogado, el ministro en retiro recordó que todavía no está en marcha el proceso legislativo de la iniciativa para reformar al Poder Judicial, por lo que quienes forman parte de ese poder deben tener la tranquilidad y considerar que no todo está dicho.

Preparan defensa legal en México y el extranjero

Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) de México señalaron ayer que preparan una estrategia jurídica para impugnar la polémica reforma judicial, impulsada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para elegir por voto popular a los juzgadores en todo el país.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed) advirtió que, si se aprueba la reforma al PJF en los términos planteados por el mandatario mexicano, responderán con impugnaciones en tribunales mexicanos e internacionales.

El magistrado Mauricio Barajas Villa, aseguró que, al interior del propio gremio, “estamos plenamente capacitados y equipados, la vía jurídica está trabajando dos líneas de defensa”, una a nivel internacional y otra a nivel país.

Con esta estrategia legal pretenden frenar que Morena logre una mayoría calificada en el Congreso mexicano, siendo que controla la Cámara de Diputados y solo necesita de un voto en el Senado para poder modificar la Constitución y las leyes secundarias en el país sin consenso con la oposición.

“Ya se está trabajando en dos líneas esenciales de defensa: la primera, acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional, en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la unión como es el judiciario”, dijo Barajas.

Además, advirtió que se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional, “con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance (como de hecho no alcanzó) las dos terceras partes de cada una de las cámaras (Senadores y Diputados) que integran el Congreso de la Unión”, añadió.

Para ello, explicó, se plantea acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, de ser el caso, a nivel internacional, para apelar la sobrerrepresentación de legisladores de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)) en el Congreso.

Precisó que la sobrerrepresentación consiste en que Morena y aliados pretenden que con el 52% de la votación obtenida el pasado 2 de junio se alcancen más del 70 % de las posiciones (500 en total) en la Cámara de Diputados.

Con ese porcentaje, recordó, “obtendrían la mayoría calificada para avalar la reforma judicial y demás modificaciones a la Constitución” sin discusiones en este órgano legislativo.

