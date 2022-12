La Cámara de Diputados aprobó en en pleno también en lo particular el Plan B electoral de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras ser aprobada por el Senado, hoy regresó a la Cámara de Diputados donde fue ratificada, aunque con algunos cambios, con 262 votos a favor, 217 en contra y ninguna abstención.

Eliminan traspaso de votos

Pasó solo una reserva presentada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para eliminar la llamada "cláusula de vida eterna", apartado que permitía establecer la figura de candidatura común, para convenir la distribución de votos entre partidos aliados.

El coordinador del PVEM, Carlos Puente Salas, fue quien promovió dicha reserva. "Es una reserva con la que les cumplimos lo que pedían, dicen que cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, y qué creen, concedido, se les cumplió, ¿cuál vida eterna? ¿Cuál transferencia de votos?", reclamó a la oposición.

Agregó que con ello, acaban con "las mentiras y la intentona de confrontar a una coalición sólida y definida". "No como ustedes que están en un periodo de prueba, se dieron un break y ahora están viendo si funciona por segunda ocasión, les puedo decir que las segundas partes nunca son buenas", declaró.

El diputado de Morena, Víctor Gabriel Varela, celebró la eliminación del "traspaleo de votos": "Si el pueblo vota a favor de un partido, no puede violarse esa voluntad y regalarle votos a un partido minoritario que no obtuvo el favor del pueblo, y esto obviamente va a desaparecer, y no a los compañeros de la alianza de la 4T, va a desaparecer a los residuales traidores de la otrora izquierda del PRD".

Gabriel Varela, presentó una reserva para eliminar la propuesta que permite a los partidos hacer ahorros o "guardaditos" y no regresar el remanente a la Tesorería de la Federación, para utilizarlos en ejercicios fiscales o procesos electorales futuros.

"Para quitar esta legalización de los ahorritos, de pasar el recurso no ejercido en un año fiscal y dejarlo para usarlo en el próximo periodo, si al INE le quitamos sus ahorritos mañosos a través de fideicomisos, es incongruente que lo mantengamos entre partidos", planteó, sin embargo, su propuesta fue rechazada.

La votación de os legisladores en la Cámara Baja. SUN

¿Qué es el Plan B de la reforma electoral?

La reforma, criticada por partidos de oposición, las autoridades electorales y especialistas, reduce la estructura y presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

El miércoles, los miembros del Instituto advirtieron que los cambios que discutía el Legislativo tienen "deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales".

"El INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al Instituto no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos", añadió.

También advirtió que recurrirá a todas las instancias jurídicas para "seguir garantizando elecciones libres y auténticas", lo que implicaría que tanto el INE como la oposición recurran a la Suprema Corte de Justicia para impugnar la reforma.

Entre los cambios aprobados está el de la normativa que regula la propaganda gubernamental y que según la oposición permitirá a funcionarios de todos los niveles hacer proselitismo durante las campañas electorales con recursos públicos.

¿Por qué Plan B?

La discusión del llamado "plan B" de reforma electoral viene tras el rechazo de una propuesta del Presidente que modificaba la Constitución para impulsar profundas modificaciones al INE y reducir los escaños en el Congreso federal.

Esa propuesta buscaba que los consejeros y ministros electorales fueran electos por voto directo y no por el Legislativo. También reducía de 500 a 300 los diputados y de 128 a 96 los senadores.

El Presidente López Obrador aplaudió este jueves la aprobación de la reforma aunque lamentó que no sea de calado constitucional.

"Se va a mejorar el sistema de elecciones, no como hubiésemos deseado porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional", dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.

"Como no se pudo reformar la constitución, es una reforma acotada", subrayó.

"Guarden las palas porque no son tiempos de entierro"

Tras advertir que una "mayoría tiránica" no puede derrotar la construcción del sistema electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que vendrá una batalla jurídica por la reforma electoral.

"Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar", sostuvo.

"Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro", expresó el consejero presidente.

A fin de evitar una regresión democrática, subrayó que México tiene una enorme tarea y desafío histórico, el cual es preservar "lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas tres décadas".

El consejero señaló que han consolidado un sistema democrático en el que los ciudadanos pueden emitir un voto libre en elecciones auténticas y con autoridades autónomas del poder e independientes de los intereses de partidos.

"Esa es una conquista democrática que no podemos, corrijo, que no vamos a permitir perder", concluyó.



EO