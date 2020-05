Personal de salud exige cambios en estrategia contra COVID-19

Personal de salud Federal de la Ciudad de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigieron al gobierno que modifique su estrategia contra el COVID-19 por una en la que a todos los trabajadores en unidades médicas se les entreguen equipos de protección personal, se les apliquen pruebas reactivas para saber si tienen el virus y en caso de contraerlo se respete la incapacidad como riesgo de trabajo.

"En esta fase 3 todos corremos riesgo de contraer el virus, entendemos que el equipo de protección personal se entregue a los que están en contacto con los pacientes de COVID, pero el simple hecho de estar en un hospital nos hace vulnerables y a veces ni cubrebocas tenemos; además, hay compañeros que han enfermado y cuando piden su incapacidad les dicen que no fue riesgo de trabajo, que se contagiaron en la calle", reclamó Mariana Simón, enfermera del Seguro Social.

Frente a la sede de la Secretaría de Salud, el enfermero Fabián Infante mencionó que no existe un estimado de personal médico o de enfermería infectado por coronavirus puesto que las autoridades sanitarias no han aplicado pruebas masivas. "No saben quién tiene el virus, aunque alguien haya estado en contacto con un caso positivo o sospechoso se nos dice que trabajemos normal hasta que tengamos algún síntoma, y aún así, no nos hacen la prueba".

Portando cubrebocas y en algunos casos una careta de acrílico, los profesionales de la salud llamaron al gremio a manifestarse el próximo primero de septiembre en Palacio Nacional. "Tenemos que exigir insumos y que den a conocer las verdaderas cifras de la pandemia, que nos contabilicen, que se sepa cuántos médicos, enfermeras, personal de intendencia están enfermando de COVID y no se les da seguimiento", dijo Jorge Alberto Martínez.

JM