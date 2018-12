Periodistas de Oaxaca denuncian amenazas de muerte

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició este miércoles un expediente de queja por las amenazas de muerte que recibieron siete periodistas de la entidad vía la red social Facebook.

La petición fue hecha por los comunicadores Flor Hernández Ramos y Virgilio Sánchez León; integró, también, la denuncia formal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la denuncia también de Ivonne Mateo Ibáñez, Said Hernández, Jaime Guerrero, Álvaro Morales Juárez y Francisco Vásquez Fernández.

Los siete manifestaron haber recibido por la red social una idéntica amenaza anónima de muerte: "Esta es una segunda advertencia para los que no obedecieron el primer llamado: Francisco Vásques, Virguilio Sánchez, Jaime Guerrero, Ivón Mateo, Flor Hernández, Said Hernández y Álvaro Morales. Bájenle de huevos porque no abrá (sic) tercer llamado".

Este miércoles, cinco periodistas ratificaron su denuncia ante la autoridad ministerial, que acudió a la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos.

En un comunicado, el organismo expuso que abrió el expediente DDHPO/CA/1037/2018 luego de que los comunicadores Hernández Ramos y Sánchez León presentaron sus respectivas quejas por un mensaje anónimo con amenazas que recibieron el 10 de diciembre actual en el sitio electrónico señalado.

Externó su preocupación ante este caso debido a que México se ha convertido en uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, pues tan sólo en este año 14 periodistas han sido asesinados en diferentes estados del país.

En Oaxaca, el organismo defensor contabiliza que 12 comunicadores han sido ejecutados entre 2014 y 2018. De 2015 a 2018, la instancia pública autónoma registró 258 periodistas agredidos.

Además de abrir el expediente de queja, la Defensoría pidió la colaboración de la Fiscalía General del Estado a fin de que investigue la procedencia de las amenazas dirigidas contra los comunicadores y establezca medidas de protección para todos ellos.

Además, solicitó a la Secretaría estatal de Seguridad Pública salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los periodistas amenazados, así como que puedan ejercer su profesión con garantías suficientes para la seguridad en su desempeño y con respeto a su libertad de expresión.

Informó que en 2018 ha solicitado medidas de protección para 18 periodistas en la entidad, quienes han presentado diversas denuncias.

El organismo detalló que entre las agresiones más recurrentes a comunicadores están las agresiones físicas, la intimidación, el seguimiento intimidatorio, intervenciones telefónicas y vigilancias ilegales, así como las amenazas de muerte.

CE