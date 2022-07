Periodistas asesinados: A un mes, siguen sin resolver muerte de Antonio de la Cruz

En el homicidio del periodista Antonio de la Cruz lo único que se tiene claro es que los perpetradores tenían la misión de acabar con su vida y la cumplieron. Se sabe que el asesinato se ejecutó bajo el modus operandi de asesinos a sueldo, que fue planeado, que se emplearon armas de grueso calibre y una motocicleta para huir, pero, a un mes del crimen, las autoridades nada saben de los asesinos materiales e intelectuales, ni del móvil del homicidio.

La mañana del 29 de junio, el reportero del diario Expreso ya había dejado a su hija mayor en el trabajo, y al regresar a su domicilio, en el fraccionamiento Puertas de Tamatán, se disponía a hacer lo mismo con Cynthia, la menor, cuando fue atacado por sicarios que le dispararon directo al parabrisas de su camioneta. Después, uno de ellos accionó su arma calibre. 40 milímetros en la puerta del conductor dejándolo sin vida.

Una de las balas que le atravesó el cuerpo de Antonio se incrustó en la cabeza de su hija, quien días después falleció en un hospital de Ciudad Victoria.

La misión de los sicarios era acabar con su vida, eso lo tienen claro las autoridades, pero lo que ignoran es el móvil de este asesinato que sorprendió al sector político, al gremio de periodistas y a los habitantes de Ciudad Victoria, pues era conocida la integridad del periodista.

Han transcurrido 30 días, y no hay ningún detenido relacionado con el asesinato de Antonio.

“No se ve ningún tema de crimen organizado, está muy extraño”, comentó a la Alianza de MediosMx, una fuente cercana al caso y que aseguró que los fiscales de la FGR han interrogado a amigos y compañeros de trabajo para establecer líneas de investigación.

Su última publicación

Un día antes de ser privado de la vida, Tony, como lo decían familiares y amigos, subió a su muro de Facebook un crítico boletín de prensa sobre la participación del diputado local por Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, a quien le llevó por años temas de comunicación cuando el político ocupó distintos cargos públicos, sobre la comparecencia de la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, realizada el 28 de junio.

En el periódico Expreso publicó una nota informativa sobre una banda dedicada al robo de tarjetas de débito a adultos mayores en Ciudad Victoria.

En el texto se denunció la falta de asignación de 600 plazas para trabajadores de la salud, compra a sobreprecio de insumos médicos para la pandemia, contratos millonarios con empresas fachada y presuntos actos de corrupción en pólizas de seguro de vida.

El reportero del campo

Arturo Rosas no se explica cómo es que su amigo, Antonio de la Cruz, fue asesinado de una forma tan violenta, cuando los temas periodísticos que manejó no tuvieron relación con la presencia y disputas del crimen organizado en Tamaulipas.

Comenta que había ido a dejar a una de sus hijas y cuando regresó a su casa por Cynthia, aparece una persona frente a su camioneta quien le dispara y en segundos los mata.

“No debió haber muerto, y menos así, fue terrible eso. Verlo ahí en la caja, a tu amigo, no escuché las detonaciones, pero parecía que escuchaba el eco, de una detonación”.

Rosas afirma que su compadre Toño era un especialista en el sector agropecuario, ganadero y de medio ambiente, donde se relacionó con campesinos, personas comunes, productoras y ganaderas; era, dice, una persona “luchona”, que tenía una modesta forma de vivir.

Ambos, recuerda, comenzaron a reportear jóvenes en los municipios de Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana y Bustamante, que conforman el Altiplano tamaulipeco, considerada la región más pobre del Estado.

“Por sus años en las fuentes agropecuarias, ganaderas y del clima, ya se le llamaba el reportero del campo, indispensable y necesario porque no cualquiera le entraba al tema”, cuestiona Rosas, quien considera que el homicidio de Toño es un hecho que indica el nivel de violencia que se vive contra el gremio periodístico en todo el territorio del país.“Imagina el miedo que tiene la familia, la incertidumbre que llegues a tu casa y veas la camioneta de tu esposo baleada, quién te repara eso, pues nadie. ¿Cuándo te recuperas de eso? pues nunca. Es terrible lo que nos pasó y lo que le pasó a la familia de Toño que a mí me dolió profundamente, mucho. Su hija mayor me pidió que hablara en el velorio y la verdad no sé cómo supe hacerlo”.

Antonio de la Cruz, periodista. EL INFORMADOR/ Archivo

Jefe remarca que no informó de amenazas

El director editorial del diario Expreso, Miguel Arturo Domínguez Flores, menciona que Antonio de la Cruz trabajó 23 años en esa casa editorial en la que manejó temas del campo, le interesaban mucho los temas comunitarios.

Comparte que de la Cruz hizo una cobertura muy amplia sobre la problemática del agua en Ciudad Victoria, que padece desde hace años sequía, y recientemente dos reportajes amplios del robo de agua a productores del Altiplano tamaulipeco.

“Él era muy activo en sus redes sociales, aparte de la labor que desempeñaba en Expreso, pero recientemente nunca nos informó de una amenaza ni notamos nosotros alguna preocupación. Platicamos con su familia y nos dijeron que no tenían conocimiento de alguna amenaza, presión o preocupación que hubiera mostrado”. Domínguez Flores lamenta que hasta el momento no se tengan avances concretos sobre el homicidio del periodista, quien fue sepultado con el traje con el que iba a entregar a su hija mayor, quien el 23 de julio pasado se iba a casar. “Con su asesinato, el gremio periodístico de Ciudad Victoria quedó muy enojado, pero desató mucha solidaridad entre el gremio y hay un nivel de exigencia muy alto que yo no había visto en anteriores agresiones a la prensa. Seguimos confiando en que se va a hacer justicia, en que se va a aclarar”.

Manuel Espino/ Enviado de Alianza de Medios Mx