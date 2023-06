La Pensión Bienestar se deposita cada dos meses, los beneficiarios reciben 4,800 pesos por parte de la Secretaría del Bienestar, y ya deberían haber recibido el pago correspondiente a los meses de mayo y junio.

Pero si no has recibido el depósito, hay varias razones por las cuales esto puede ocurrir.

Si ya viste el saldo de tu cuenta y aún no se refleja el pago de tu Pensión Bienestar para los meses de mayo y junio, hay varios posibles motivos para esto, especialmente debido al proceso de bancarización implementado por la Secretaría del Bienestar.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar han recibido el pago de tres bimestres. El monto otorgado bimestral es de 4,800 pesos. Sin embargo, aquellos beneficiarios que residen en Coahuila y Estado de México recibieron un pago doble de 9,600 pesos.

Si aún no has recibido el depósito o no lo has cobrado deberás tomar ciertas medidas. Una opción es dirigirte personalmente a una de las oficinas cercanas a tu domicilio de la Secretaría del Bienestar.

Allí podrás presentar tu situación y recibir asistencia. Otra alternativa es llamar al número telefónico 800 63 94 264, que corresponde a la línea del Bienestar. Al comunicarte a este número, podrás realizar un reporte y dar seguimiento a tu caso.

También se ha habilitado una opción para los rezagados que no han tramitado su nuevo plástico, ahora puedes checar tu tarjeta Bienestar con CURP para saber en qué módulo, horario y fecha puedes realizar el cambio.

¿Cómo puedo cobrar pagos atrasados de la Pensión Bienestar?

Si no has recibido el pago de la Pensión Bienestar puede ser porque no se haya depositado en la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Para aquellos beneficiarios que hicieron el trámite en mayo es posible que el dinero haya sido depositado en su tarjeta anterior, ya sea de Banamex, Banorte, Santander, Afirme u otros.

Para cobrar pagos atrasados de la Pensión Bienestar es importante seguir los siguientes pasos:

Contacta a la Secretaría del Bienestar

Verifica tu estatus

Actualiza tus datos

Realiza seguimiento

Si aún no has verificado el saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar puedes hacerlo a través de la Línea del Bienestar, llamando al 800 639 42 64, donde podrás aclarar cualquier duda relacionada con tu cuenta.

Si no retiras tu dinero y pasan dos periodos sin que haya movimiento en tu cuenta del Bienestar podrías perder el apoyo. Por lo tanto, es fundamental utilizar los recursos regularmente para evitar problemas en relación con tu pensión.

CR