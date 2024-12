Los beneficiarios de la Pensión IMSS disfrutan de varios beneficios, pero también tienen ciertas obligaciones y hoy te resolveremos la inquietud sobre la activación del Buzón IMSS , un trámite que deben realizar sí o sí para continuar vigente.

¿Te cancelan el pago si no activas tu Buzón?

Desde hace unas semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los beneficiarios de la pensión tienen hasta febrero de 2025 para activar su buzón, pero muchos desconocen qué pasará si no lo hacen.

El objetivo del Buzón IMSS es ofrecer una forma cómoda y segura para recibir notificaciones electrónicas relacionadas con promociones, solicitudes y otros trámites administrativos con el instituto. Sin embargo, es importante aclarar que el buzón solo está vinculado a procedimientos relacionados con incorporación, recaudación y fiscalización. Por lo tanto, el pago mensual de la pensión no depende de su activación. Si no lo activas, NO se te cancelará el pago de tu pensión.

Activar el buzón es recomendable porque facilita la gestión de trámites en línea, pero no es estrictamente obligatorio para recibir los pagos mensuales. No tiene impacto en los pagos de la pensión, por lo que no afectará tu dinero.

¿Cómo activar tu Buzón IMSS? pic.twitter.com/ke14nZ3Lo7— IMSS Guerrero (@IMSSGro) December 11, 2024

¿Cuándo se realizará el primer pago de la Pensión IMSS en 2025?

Aunque el IMSS aún no ha divulgado el calendario oficial de pagos para 2025 , según la práctica de años anteriores, el primer pago se realizará el primer día hábil del mes. Por lo tanto, se espera que los beneficiarios reciban su pago el jueves 2 de enero de 2025.

