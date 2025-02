Pensión IMSS 2025: Razones por las que tu solicitud puede ser rechazada

En México, miles de trabajadores tienen la oportunidad de acceder a la Pensión IMSS al haber contribuido durante años al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este beneficio les permite contar con un apoyo económico durante su retiro, para acceder a él, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos previos establecidos por el IMSS .

Uno de los principales factores que determinan si una persona puede acceder a la Pensión IMSS es el número de semanas cotizadas. Este requisito ha ido aumentando a lo largo de los años. Para el 2025, se requiere haber cotizado al menos 850 semanas, y esta cifra irá aumentando anualmente hasta llegar a mil semanas en 2031. Quienes no logren cumplir con este mínimo en el año en el que planean obtener su pensión, verán su solicitud rechazada.

Además de no cumplir con las semanas de cotización, existen otros motivos por los cuales la solicitud de Pensión IMSS podría ser rechazada. Uno de ellos es la falta de aportaciones suficientes, ya sea por parte de los empleadores o de los trabajadores. Si durante la vida laboral no se hicieron las contribuciones necesarias, el IMSS podría rechazar la solicitud u otorgar un monto inferior al esperado . Asimismo, si los derechos del trabajador han caducado, como en el caso de no haber cotizado durante un tiempo determinado, la solicitud será invalidada.

Otro escenario en el que se puede rechazar la solicitud es si el trabajador fallece antes de cumplir con el mínimo de semanas de cotización, o si decide volver a trabajar después de haberse pensionado sin avisar al IMSS. En este último caso, es necesario esperar al menos seis meses y cumplir con ciertas condiciones salariales y laborales para evitar la suspensión del apoyo. Además, si una persona decide retirarse antes de la edad o semanas estipuladas por el IMSS, la pensión sufrirá una reducción significativa.

Finalmente, los solicitantes deben tener en cuenta otros aspectos importantes para evitar el rechazo de su solicitud , como elegir la modalidad de pensión correcta, presentar los documentos médicos necesarios en caso de enfermedad o discapacidad, y asegurarse de cumplir con todos los trámites en el tiempo estipulado. También es esencial mantener la información personal actualizada, ya que cualquier desactualización podría retrasar o anular la solicitud de la pensión.

SV