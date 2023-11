Pensión Bienestar: Así puedes ubicar los módulos de rezagados para recoger la tarjeta

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, recién entrado el 2023 comenzó a recordarle a todos los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que su dinero dejaría de ser depositado en otros bancos y que a partir de este año el único medio para recoger su dinero es en el Banco del Bienestar con la tarjeta de ese mismo programa.

La Pensión del Bienestar es un programa de apoyo social que va dirigido tanto a personas adultas mayores como a personas con discapacidad, el objetivo de ambos es hacer una entrega económica bimestral para que estos sectores más vulnerables de la población puedan cubrir sus necesidades.

Si las personas que son beneficiarias de este programa aún no recogen su tarjeta, es importante recordares que deben acudir por ella a los Módulos de Rezagados , ya que solo podrán disponer de su dinero si cuentan con la Tarjeta del Bienestar. Si no la has recogido, a continuación te explicamos qué debes hacer.

¿Cómo ubicar el Módulo de Rezagados?

De acuerdo con Montiel, todos los beneficiarios que aún no cuenten con su tarjeta deberán ingresar a la página oficial gob.mx/bienestar.

Una vez que hayan ingresado a la plataforma tendrán que seleccionar el apartado que dice “Módulo de Rezagados, consulta aquí con tu CURP”.

Enseguida se deberá ingresar la CURP del beneficiario en el apartado correspondiente, después darán click en la casilla inferior para confirmar que no se trata de un robot y por último dar click en el botón que dice “buscar”.

Seleccionas el Módulo más cercano a tu domicilio y listo.

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de México, en el país existen 464 Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para entregar la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para recoger tu Tarjeta del Bienestar solo necesitas presentar lo siguiente:

INE

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

CURP

Número de celular

Y aquellos que recientemente se inscribieron al programa únicamente deberán presentar identificación oficial con fotografía y talón verde de registro .

