"Peñafiel, el refresco del presidente"

Después de que recientemente se diera a conocer que se detectaron altos niveles de arsénico en las bebidas de Peñafiel, recordamos aquel 10 de abril del 2017, cuando en la inauguración de la Planta en Tecámac de la empresa refresquera, el ex mandatario Enrique Peña Nieto indicó que era "el refresco del presidente Peña Nieto, Peñafiel".

En dicha ocasión, el ex presidente encabezó la inauguración de la planta refresquera acompañado del también ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. El ex mandatario de México también agradeció la confianza de Peñafiel y los empresarios nacionales y extranjeros al querer seguir creciendo en el país.

Por las declaraciones del ex presidente, al decir que era "el refresco del presidente", en ese entonces se hicieron varios "memes" en los que se observaba el rostro de Peña Nieto caricaturizado en una lata de refresco.

En días pasados Consumer Reports dio a conocer que se detectaron altos niveles de arsénico en los productos de las bebidas de la industria refresquera Peñafiel. Debido a esto, la Secretaría de Salud dijo que a partir de este miércoles se verificarán las tres plantas que Peñafiel tiene en el país por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dicha dependencia indicó que en los últimos estudios que se realizaron en los productos Peñafiel se encontraban en estándares normales, pero debido al reciente reporte, se verificarán las plantas de la empresa para ver de qué forma operan y tomar muestras para determinar la calidad.

OA