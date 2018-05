Pemex considera ineficientes acciones para atacar robo de combustible

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, aseguró que el sistema de justicia penal no ha sido muy eficiente para atacar el robo de combustibles en el país.

Al participar en el Foro Internacional IMEF 2018, que se desarrolla en esta capital, reveló que "hemos perdido también a bastantes compañeros, quizá ya más de diez en los últimos dos años, combatiendo este delito".

Durante su ponencia "Situación y Futuro de Petróleos Mexicanos", sostuvo que Pemex sabe los lugares donde se realiza el robo, y quién lo efectúa, por lo que en flagrancia los detiene y entrega a las autoridades.

"Sin embargo nuestro sistema judicial no es muy eficiente, yo me he quejado y he dicho que hay una gran impunidad", puntualizó.

Detalló que el año pasado aseguraron a cerca de dos mil 200 personas, ya sea comercializando, perforando, llenando pipas o manejando camiones con combustible presuntamente robado.

Manifestó que "nosotros somos una víctima de este proceso, hemos trabajado con las autoridades para mejorar la integración de los expedientes y poderlos procesar".

El funcionario se declaró insatisfecho, pues del total de detenciones realizadas, sólo el 1 por ciento terminaron con un proceso abierto.

"Hoy en día, el 10 por ciento de los que agarramos, ya ahora un poco más, estamos hablando de los números de febrero, el 10 por ciento de los que agarramos enfrenta un proceso judicial", añadió

Treviño Medina señaló que "es decir, 90 (por ciento), el juez de control nos desecha el proceso, porque, porque el fulano dice que no le leímos sus derechos".

Relató que los individuos que detienen, argumentan ante el juez diversas razones para librar el proceso, como que deconocían el contenido del transporte o en el mar, se tiran al agua y se declaran naufragos.

"La verdad -comentó-, es que es frustrante, yo me enojo mucho de este tema, pero bueno, es un problema de impunidad desde mi punto de vista".

"Algo que hicimos fue atacarlo también por el lado de la demanda, hemos cerrado quizá un poco más 100 estaciones de servicio, no cuadraban sus cifras, que vendían más de lo que me compraban. Si solo yo vendía en México, pues era lógico que era robado", concluyó.

