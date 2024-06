Patrulla Fronteriza incauta a mexicano, 159 mil dólares y municiones

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizaron una importante incautación el miércoles 5 de junio, en el puerto de entrada de Brownsville.

Durante una inspección de rutina en el Puente Internacional de Brownsville y Matamoros, los agentes descubrieron un total de 159 mil 531 dólares que no estaban declarados y 200 cartuchos de munición.

Dicha operación se llevó a cabo cuando los agentes frenaron un Chevrolet modelo 2015 que era conducido por un ciudadano mexicano de 36 años, residente en Matamoros, Tamaulipas.

El individuo iba acompañado con un pasajero masculino también residente en Matamoros. Los agentes realizaron una inspección y con ayuda de una unidad canina y un sistema de inspección no intrusivo (NII), se localizó el dinero y las municiones que estaban ocultas en su interior.

En ese sentido, los agentes retiraron el dinero escondido, junto con los 200 cartuchos que eran de munición calibre 380.

Ante esta situación, los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor y al pasajero, y se les inició una investigación criminal debido al encuentro de dicho encause. Cabe destacar que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó si bien no es ilegal transportar más de 10 mil dólares por la frontera, si es un delito federal no declarar dicho dinero ante los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) al entrar o salir de Estados Unidos. Es por ello que, si no se declara a las autoridades se puede incautar el dinero o derivar a un arresto.

EE