Pasajeros de Centro y Sudamerica, varados en CDMX por cancelación de vuelos

Ante la inminente cancelación de vuelos debido al cierre de aeropuertos por la pandemia del COVID-19, pasajeros de distintos países de centro y sudamérica se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Ciudadanos de Ecuador, El Salvador, Perú y Chile buscan salir del país tras la cancelación de sus vuelos. "Nos han comentado que sólo tenemos lo que resta del día para conseguir un vuelo de regreso, pues en Ecuador cerrarán el aeropuerto a partir de mañana", indicó un turista ecuatoriano angustiado.

Eduardo, quien llegó de Ecuador desde hace una semana, vino de visita a la ciudad de Toluca y desde las 8:00 horas de este lunes busca la forma de retornar a su país, pues Interjet canceló su vuelo.

"No hay manera de que permanezca semanas en la Ciudad de México, no tengo forma de solucionarlo, no conozco a nadie que pueda hospedarme, ni tengo dinero para ello, la aerolínea me pide 12 mil pesos por cambiarme el vuelo", señala.

Así como Eduardo, otros pasajeros formados en las filas de los mostradores de aerolíneas buscan otras vías para llegar a sus países de origen; unos indican que están dispuestos a pagar lo que sea y otros buscarán conexiones para llegar antes de que cierren definitivamente los aeropuertos.

