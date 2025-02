Pasajera amenaza a conductor de plataforma con demandarlo por acoso en CDMX (VIDEO)

En redes sociales circula un video de una mujer que amenazó a un conductor de plataforma con denunciarlo por acoso si no manejaba más rápido para llegar a su destino.

Por medio de la plataforma X, se viralizó el video de la cámara de seguridad que el chofer instaló en su carro para protegerse de posibles delitos.

Los hechos sucedieron el 23 de enero en punto de las 13:55 horas y en el video se puede observar al conductor de la aplicación mantener la calma, mientras la mujer le comienza a gritar para que avanzara.

“Písale, písale, písale. A la izquierda, si acá está despejado, pásate para acá. Aprende a manejar, pásate para allá o te voy a reportar, pásate”, arremetió la pasajera.

El conductor, quien en todo momento se mantiene en silencio, aumenta la molestia de la pasajera. Al final, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, decide orillarse y solicitarle que baje del vehículo, ya que no estaba dispuesto a seguir prestando el servicio.

"Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así… "Señorita, yo estoy pidiendo que se baje, por favor", dice el conductor.

Ante ello, la mujer se dispuso a acusar al conductor por medio de una llamada: “Estoy sobre Avenida Revolución, y el conductor de Uber a donde vengo me viene acosando...

"El señor me viene acosando, y no quiere avanzar, porque yo le dije que se calmara y no quiere avanzar, y no me quiere llevar a mi destino", agregó.

Finalmente, la mujer siguió explicando la falsa denuncia por llamada y amenazó al conductor de meterlo a la cárcel: "Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba, y después le dije que se calmara, y me dijo que si no, no iba a avanzar, y que aquí me iba a dejar".

"Avanza o te avientas 5 años de cárcel", sentenció.

Hasta la mañana de este sábado, el video contaba con 1.8 millones de reproducciones y más de 25 mil "likes".

“Uber”:

Por las amenazas de esta mujer a un conductor de Uber. pic.twitter.com/XxwH6cQh1U — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 8, 2025

Lee también: Chiapas emplea a migrantes tras las deportaciones de Trump

NA