La Fiscal General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó de la localización sin vida de la joven Paola Andrea Bañuelos, de 23 años en Mexicali, tras haber sido reportada como desaparecida el pasado domingo 7 de julio.

La madre de Paola, Mireya Flores, narró que su hija tomó un Didi de la marca Versa color negro alrededor de las 2:20 de la madrugada del 7 de julio, pero nunca llegó a casa.

Se entrega Sergio Daniel “N”, conductor del Didi

Sergio Daniel "N", el chofer del taxi de aplicación en el que se vio por última vez con vida a la joven Paola Andrea Bañuelos en Mexicali, se entregó la tarde del jueves ante autoridades en Sonora, luego de ser buscado por la Fiscalía General del Estado de Baja California para que rinda su declaración.

A través de un video difundido en redes sociales, Sergio Daniel indicó que había salido de Mexicali "por miedo" porque había recibido amenazas él y su familia.

"Yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve el juicio que se tenga que llevar", declaró (…) la gente no sabe qué pasó, se hacen idea, mandan amenazas, dicen que van a ir por mi familia. Han ido judiciales, han ido personas a la casa, a tocarles, y por eso vengo", agregó.

Sergio “N” señala dos culpables del asesinato

Recientemente, han salido a la luz mensajes relacionados con Sergio Daniel “N”, el conductor vinculado por las autoridades como el principal sospechoso en el caso de Paola Andrea Bañuelos Flores, la joven desaparecida tras abordar un vehículo de la aplicación Didi la madrugada del 8 de julio. En estas conversaciones filtradas, Sergio mantiene su inocencia aunque reconoce haber entregado a Paola Andrea a dos individuos, a quienes señala como los verdaderos responsables de su trágica muerte.

En sus estados de WhatsApp, Sergio compartió dos mensajes que reflejan su postura: “Quiero que detengan primero a esas dos personas porque si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada” y “Yo doy la cara se los juro, pero primero investiguen a Lirico Wan y Jacob Silva”, en los cuales indica haber entregado a Paola a estos individuos.

En otro contexto, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó que Sergio Daniel tiene antecedentes por violencia familiar y será trasladado a Mexicali para ser interrogado. Según un comunicado de la FGE:

"[...] Al saberse localizado, tuvo que responder ante la autoridad pues contaba con una orden de aprehensión en su contra que fue obtenida por esta fiscalía estatal. Próximamente el sospechoso será trasladado a nuestro estado para que enfrente la justicia de Baja California”.

Al entregarse voluntariamente a las autoridades, Sergio Daniel “N” alegó haber recibido amenazas que lo motivaron a presentarse: “Ya que me vine por miedo, porque se han difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”. Se abstuvo de declararse culpable o inocente, pero manifestó disposición para cooperar.

Una mujer identificada como tía de Sergio Daniel declaró que la familia lo alentó a entregarse para esclarecer los hechos: “Hablando entre todos como familia lo incitamos a que viniera y se presentara voluntariamente pues si no tiene nada que ver lo correcto era presentarse. Si es culpable pues tiene que hacerse responsable”.

Este caso ha generado un amplio debate y controversia en torno a la seguridad de las aplicaciones de transporte y las responsabilidades individuales en casos de alta sensibilidad como el de Paola Andrea Bañuelos Flores.

