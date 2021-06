El Partido Encuentro Solidario (PES) perdió el control de su red social en Twitter, luego de que el Congreso de Baja California aprobara los matrimonios igualitarios este miércoles.

Cerca de las 18:00 horas empezaron a circular tuits relacionados a la comunidad LGBTTTIQ+ y al aborto.

"Amor es amor", "No sé bebé, no sé bebé", "Estamos perdidas", fueron algunos de los mensajes que circularon en la cuenta oficial del partido, que en las elecciones del pasado 6 de junio no alcanzara el porcentaje necesario para mantener su registro.

Más tarde, a través de un comunicado, el PES confirmó que sus cuentas tanto en Twitter como Facebook fueron hackeadas y utilizadas con fines distintos a los de este Instituto político.

"Estamos realizando los trámites correspondientes para que nos sea devuelta la administración de las cuentas de dichas plataformas que sirve de vínculo con nuestros militantes y simpatizantes así como con la sociedad mexicana", afirmó.

Además el partido se deslindó de los mensajes publicados en dichas redes sociales.

"Agradecemos a la Policía Cibernética de nuestro país la atención para que no se haga un mal uso de nuestra personalidad ante las autoridades Electorales".

