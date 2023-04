PAN propone legalizar uso de armas para defensa personal

El Partido Acción Nacional (PAN), propuso una iniciativa la cual permitiría hacer uso de armas no letales en legítima defensa, lo que reformaría la Ley de Armas de Fuego en México.

Esto le permitiría a los ciudadanos proteger bienes e integridad física, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), crearía un catálogo sobre qué tipo de armas son consideradas "no letales", las cuales tengan un uso cotidiano.

Las armas no letales son aquellas diseñadas para neutralizar un adversario sin causarle la muerte, y entre éstas se encuentran el gas pimienta y las pistolas de descarga eléctrica. "El objetivo es permitir la defensa personal de cada mujer y cada hombre de nuestro país. Es importante que los ciudadanos, especialmente las mujeres, tengan derecho de defenderse", señaló Triana Tena.

Por otro lado, detalló que la portación de armas con características no letales tiene como objetivo autodefensa y no utilizarse para otros fines, como la comisión de delitos. "Quienes deberán de preocuparse son los delincuentes y no la posible víctima", señaló.

"En este sentido, sin llegar al extremo permitido sobre el uso de las armas de fuego en nuestro país, y conforme a la respectiva legislación reglamentaria, la presente iniciativa fundamenta su origen en la protección y seguridad de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas", expuso.

Explicó que aumentó el uso de armas de fuego en todo el país, ya que había en circulación 9 mil 209 en el 2015 y subió a 19 mil 367 para 2021, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También dijo que resulta conveniente dar herramientas de defensa personal a las mujeres, porque se ha elevado el número de feminicidios en el país: en 2015 se denunciaron 412 casos, mientras que para el 2021 incrementaron a 978.

FS