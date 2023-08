La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz invitó a Santiago Creel Miranda a ser su coordinador de campaña, en caso de que ella resulte ganadora de la contienda interna del Frente Amplio por México, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Unas horas después de que el diputado panista con licencia anunció su decisión de declinar en favor de ella, la legisladora publicó un video en el que hace un reconocimiento a Creel Miranda por anteponer el interés nacional a sus aspiraciones presidenciales.

“Mi querido Santiago, que afortunado es México de tener hombres de una sola pieza y demócratas como tú. La lección que hoy nos das es de un gran demócrata, pusiste por encima de tus intereses personales tu profundo amor por la patria”, expresa.

Xóchitl Gálvez afirmó que tiene con Santiago Creel una gran amistad, y por ello el ex secretario de Gobernación y todo su equipo son bienvenidos a su campaña.

“Santiago y yo somos grandes amigos y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra. Por sus convicciones y congruencia hoy quiero invitarle a que si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Bienvenido Santiago, bienvenido todo tu equipo, bienvenidos todos aquellos que te apoyaron, que son más de 400 mil personas, estoy convencida que México merece más”, enfatizó.

La senadora panista reveló que Santiago Creel fue una de las personas que la convenció de competir por la candidatura presidencial de la alianza opositora.

“Yo he comentado públicamente que fueron un pequeño grupo de amigos los que me convencieron de ir en este proceso y uno de ellos fue Santiago. Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa donde acordamos ir juntos en este proyecto y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas yo te apoyaría y tú me dijiste exactamente lo mismo, y hoy estás cumpliendo tu palabra”, destacó.

Creel acepta invitación

El diputado con licencia Santiago Creel aceptó la oferta de la senadora Xóchitl Gálvez para coordinar su campaña, en caso de que sea la elegida en el proceso interno del Frente Amplio por México.

En sus redes sociales, Creel señaló que trabajará con Gálvez en su campaña.

“Será un honor, querida @XochitlGalvez, como bien lo dijiste: ¡iremos juntos e iremos fuertes! México siempre será primero”, escribió.

Lo anterior en respuesta a la invitación que le hizo la senadora.

CT