El actual presidente nacional del PAN con licencia, Marko Cortés, será reelecto para el periodo 2021-2024 porque se determinó que él será el candidato único en la contienda interna.

A través de un comunicado, se informó que en reunión del pleno de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del PAN, y en votación unánime, se aprobó el acuerdo en el que se declara la procedencia del registro de la candidatura de Marko Antonio Cortés Mendoza y de Cecilia Anunciación Patrón Laviada como secretaria del CEN del PAN.

En esta sesión de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del PAN, que encabeza Gonzalo Altamirano Dimas, se acordó que Marko Cortés y Cecilia Patrón, junto con los integrantes de su planilla, cumplieron con los requisitos de la convocatoria.

Asimismo, con la aprobación del registro de una sola planilla, lo conducente es hacerlo del conocimiento del Consejo Nacional, que determinará en un plazo no mayor a 15 días si continúa el proceso interno o declara electa a la planilla registrada, según el artículo 52 inciso G de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

En este proceso, los exdiputados federales, Adriana Dávila y Gerardo Priego, así como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, acusaron, respectivamente, cuestiones antidemocráticas en el PAN, un proceso simulado, corrupción e incluso compararon a Marko Cortés con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por actitudes arrogantes y soberbias.

El pasado martes 14 de septiembre, Cortés se convirtió en candidato único a la dirigencia al presentar 110 mil firmas, incluidas las de los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; de Chihuahua, Marú Campos; de Guanajuato, Diego Sinhúe Rodríguez; de Querétaro (electo), Mauricio Kuri; y el saliente de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; así como alcaldes, diputados y senadores.

El primero en “bajarse” de la contienda fue Francisco Domínguez, quien el pasado 2 de septiembre publicó un video en sus redes sociales para informar que ya no competiría por no encontrar condiciones democráticas que, por vocación, convicción y por el bien de México, debieran animar a su vida interna.

De manera paralela, Adriana Dávila acudió el mes pasado a la sede nacional panista para informar a la Comisión Organizadora Nacional de la Elección (CONECEN) a la presidencia nacional del CEN del PAN, que no se registraría al no alcanzar las 27 mil firmas requeridas, y por lo tanto, no validar este proceso "simulado" en donde se destinaron todos los recursos partidarios hacía Marko Cortés.

En tanto, Gerardo Priego acusó ilegalidades e irregularidades como la cooptación de miembros hasta la manipulación y desfiguración del padrón, pasando por la falsificación de firmas, la estructura corporativista del partido, el uso de los recursos de la institución para beneficio de un candidato, la ausencia oprobiosa de la comisión electoral y la amenaza a la militancia para impedirle expresarse libremente como nunca antes se había visto en el partido.

Durante los últimos dos meses, Dávila y Priego estuvieron en pláticas para explorar la posibilidad de concretar una candidatura común para enfrentar a Marko Cortés; sin embargo, no se avanzó en esta definición porque las firmas que juntó cada uno eran intransferibles y ni sumándolas alcanzaban la meta de 27 mil.

