El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre los jueces que realizan liberaciones injustificadas de presuntos delincuentes, pues alertó que en la reaprehensión de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su defensa alegó que no coincidía la hora de su aprehensión.

“Aprovecho para hacer un llamado de nuevo a los ministros de la Corte y a los miembros del Consejo de la Judicatura porque sigue habiendo liberaciones injustificadas de jueces, se detiene a personas y se les libera".

“Se les detiene a estas personas y se les libera, siempre es la misma excusa, hasta en el caso de Ovidio ya estaban alegado que no coincidía la hora, que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados. Una cosa es que respetemos su independencia y autonomía y otra cosa es que sabiendo que se cometió una injusticia e ilegalidad nos quedemos callados, porque no somos cómplices”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador dijo que la defensa de Ovidio Guzmán alegaba que no coincidía la hora de la detención.

#Mañanera / "Aprovecho para hacer un llamado a los ministros de la corte y a los miembros de la judicatura, porque siguen habiendo liberaciones injustificadas de jueces, siempre es la misma excusa, está mal integrado el expediente", señala @lopezobrador_. @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/MnTTeWhoF7 — Alejandro Garza (@AGarza2021) January 12, 2023

“Lo mismo de siempre, estaba mal integrada la averiguación, aun cuando se trata de un asunto de dominio público, todo mundo sabe que fue un enfrentamiento y que perdieron la vida 10 elementos del Ejército, y que lamentablemente perdieron la vida del grupo dedicado a la delincuencia… Pero estar alegando el horario como un elemento central de la defensa, para pedir su liberación, no, es un exceso, no”, expresó.

El Presidente advirtió que cada vez que haya un hecho que considere ilegal o de presunta corrupción, no solo enviará un escrito a la Judicatura, sino que lo va a denunciar.

“Si no, no avanzamos, tanto esfuerzo, sacrificio, pierden hasta la vida a elementos del Ejército, Marina, de la Policía Estatal, Pemex, para detener a delincuentes y se les deja en libertad porque tienen influencia, dinero o porque se trata de jueces corruptos”, declaró.

JM