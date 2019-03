Organización vinculada a Gordillo inicia proceso para ser partido

Redes Sociales Progresistas (RSP) arrancó este sábado el proceso para convertirse en nuevo partido político nacional con el fin de "ayudar al gobierno de la cuarta transformación a consolidarse" pero con ideario propio para competir electoralmente y por su lado, en 2021.

Seremos "un partido político que hará la diferencia en las próximas elecciones" garantizó Fernando González Sánchez, integrante de la coordinación nacional, ex subsecretario de Educación Pública (SEP) y yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien, sin embargo, no acudió al evento, ni tampoco su nieto René Fujiwara Montelongo, también coordinador nacional de RSP.

La organización Redes Sociales Progresistas (RSP), que como asociación civil apoyó la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, también modificó su imagen, pues a diferencia de su Convención Nacional del 19 de enero, esta vez no se presentó con mantas con el rostro del mandatario.

En un salón de eventos, y ante líderes magisteriales que son a la vez dirigentes estatales de la Red, como Lizette Clavel, ex dirigente de sobrecargos de la Ciudad de México, y Ricardo Aguilar Gordillo, ex integrante de la dirigencia en la sección 7 del magisterio y líder de la RSP en este estado, la organización estableció la educación como uno de los ejes de su propuesta política.

"Trabajaremos para que nunca más exista un gobierno depredador, conservador, y que la línea del progreso de la transformación progresista sea la línea política del futuro" por más salario, crédito barato, con libertades plenas, salud universal, vivienda y patrimonio personal, expuso González como parte del ideario.

"No somos", afirmó, por su parte, Juan Iván Peña Neder, también integrante de la coordinación nacional de RSP, un partido apéndice "no somos un partido satélite, somos un partido con vocación de poder y habremos de acceder a él".

En la Asamblea -primera de 26 estatales que se realizarán en los próximos seis meses- se aprobaron documentos básicos que proponen que 40 millones de jefes de familia sean propietarios de su vivienda y para ello que se distribuyan 40 millones de predios; que haya créditos a la producción, educación vinculada a la productividad y a la economía.

La Asamblea contó con la presencia de tres mil 565 delegados, aunque al final hubo algunos que se salieron antes de que concluyera el evento.

JM