Organismos piden aclarar muerte de Abiram Hernández

Asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y defensores de derechos humanos condenaron el asesinato del activista Abiram Hernández Fernández.

En un comunicado, exigieron al Gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión de Derechos Humanos que lleven a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer este homicidio, mediante investigaciones ejemplares.

“Exigimos también no se revictimice a Abiram, a su familia y colaboradores y colaboradoras con la siembra de falsas versiones. Exigimos conocer la verdad sobre estos hechos y que se imparta justicia ya, porque justicia que no es pronta y expedita, no es justicia”, señalaron.

Detallaron que Abiram siempre luchó en favor de todas las víctimas de la inseguridad y la injusticia, por lo que reiteraron su demanda al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a la FGE, al Gobierno federal y a las instituciones del Estado, para brindar seguridad a todos los veracruzanos.

Hernández era defensor de los derechos humanos. Se dedicaba a acompañar a familias que buscan personas desaparecidas.

Un informe de la Policía indicó que el cadáver fue localizado durante la madrugada de ayer en una casa de la Colonia Arboledas del Sumidero, en Xalapa, Veracruz.

Actualmente, hay 498 defensores de derechos humanos bajo la protección del Gobierno federal.