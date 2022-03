Oposición asegura que cambiará la reforma eléctrica

Diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano confrontaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por rechazar modificaciones a su iniciativa de reforma eléctrica y le advirtieron que, si el proyecto no acepta cambios, “no pasará” en el Congreso.

Los legisladores de oposición enfatizaron que sus bancadas no aceptarán un documento que no garantice disminución de tarifas y transición a energías limpias, y rechazaron ser calificados como “traidores a la patria” por el Ejecutivo federal por oponerse a la legislación.

Recordaron que para aprobar la iniciativa presidencial se requieren 334 votos en San Lázaro, mientras que la bancada de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista suman 277.

El líder del albiazul en la Cámara Baja, Jorge Romero, señaló que “si la determinación del Presidente es que no se le mueva ni una coma, que se aviente en sus términos originales.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, señaló que la propuesta de López Obrador, a la que él no quiere que se le cambie “ni una coma”, no contempla la transición energética, no tiene los "cómos" para que disminuyan las tarifas del servicio eléctrico. “Pero hemos sido claros de que así no pasará esa reforma.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado de ese instituto, Alejandro Moreno, afirmó que si Morena lleva a discusión la misma iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, el voto del grupo parlamentario del tricolor será en contra. En tanto, la senadora del PRI Claudia Anaya Mota dijo que es “una postura radical y temeraria en muchos sentidos.

Diputados acuerdan la ruta para la dictaminación

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía deberán constituirse en Comisiones Unidas. Convocarán a reunión ordinaria permanente y en modalidad semipresencial. Incorporarán las propuestas, opiniones o iniciativas diversas que procedan e incluirán las ponencias y conclusiones que derivaron del parlamento abierto.