La ONG en defensa de la educación hizo un llamado al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a los gobiernos locales, a los padres, maestros y estudiantes para mejorar la posición de México en la evaluación de PISA realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"No es cuestión de ver culpables, sino que necesitamos encontrar soluciones porque en la medida en que un país tiene un deficiente sistema educativo, su economía va a la quiebra. Y esto implica menos sueldos, menos trabajos y obviamente una economía que lastimaría la vida de muchos alumnos", dijo Carlos Aguirre, representante de la Alianza de Maestros.

Durante una conferencia virtual organizada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Israel Sánchez Martínez, presidente de esta organización, mencionó que, debido a los efectos negativos de la pandemia y otros factores en la educación, se anticipaba este resultado, sin embargo, expresó sorpresa por la postura del Presidente al desacreditar los resultados de la OCDE.

"Sabíamos esto, no fue nada nuevo para el gobierno, pero decir que 'desapruebo porque no me gusta el resultado'. Creo que es una irresponsabilidad de las autoridades el justificar que la educación va mal y decir que no saben por qué, pero es responsabilidad de las autoridades educativas, es su deber, su obligación, por eso se les paga.

"El decir que no se reconoce porque son parámetros que no se entienden es distinto, pero la responsabilidad de todo servidor público es prepararse, responder a esta necesidad educativa y tenemos estos elementos, porque con todo y que resulta un fiasco la política educativa, tenemos encima el problema de los libros de texto y no se ve nada bien el panorama educativo en nuestro país", dijo.

Las ONG destacaron que la agenda educativa ha quedado en el descuido y la indiferencia por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública, ya que, "los experimentos educativos" que han puesto en marcha durante el presente sexenio sólo generaron rezago educativo, abandono escolar y un retroceso significativo en educación.

"El empeñarse en desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, la improvisada implementación de la Nueva Escuela Mexicana NEM, el deficiente diseño de la nueva familia de los libros de texto gratuitos, el abandono a las instalaciones escolares, un bajo porcentaje del presupuesto educativo federal y una capacitación docente de bajo nivel, por mencionar algunas, son el antecedente del lugar que obtuvo México en PISA", señalaron.

Exigieron al gobierno que garantice una educación de calidad, al tiempo que pidieron también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva a la brevedad y tomando en cuenta estos resultados de la Prueba Pisa, la controversia interpuesta por los contenidos de los libros de texto gratuitos.

MF