En México, existe una creencia profundamente arraigada de que la leche de vaca es uno de los alimentos más saludables y recomendables para personas de todas las edades, incluidos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, con la intención de crear competencia en el mercado, han surgido marcas como Nutri Leche, que han presentado inconsistencias en su presentación. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha revelado estas inconsistencias para promover un consumo más informado y responsable.

Según Profeco, en su estudio realizado entre el 23 de noviembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018, se encontraron varios motivos por los que productos como Nutri Leche no pueden ser denominados como leche. Estos productos han sufrido diversas modificaciones para permanecer en el mercado, reflejadas en su empaque, nombre y publicidad. Estos cambios se deben a las constantes presiones de las autoridades mexicanas y las normas específicas para productos alimenticios en el país.

Los resultados del estudio de calidad de Profeco mostraron que, aunque Nutri Leche insiste en que se trata de un producto lácteo, la realidad es distinta a lo que encontró el laboratorio de la Procuraduría. El entonces titular de la dependencia, Ricardo Sheffield Padilla, afirmó:

“No es leche y no debiera llamarse Nutri Leche, y no debe llevar una vaca pintada, porque la gente no está probando leche”.