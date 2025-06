Noroña denuncia amenazas de muerte

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de dos de sus cuentas de redes sociales, por lo que solicitó la intervención de la Policía Cibernética para identificar a los autores.

En su video charla de este jueves, el legislador de Morena narró que hace varias semanas recibió amenazas de muerte que presuntamente se concretarían este 12 de junio, por lo que solicitó la intervención del área jurídica del Senado.

Sin embargo, reveló que luego de una investigación, le informaron que no habían podido rastrear el sitio de Internet de donde salieron las amenazas, aunque le dijeron que no había elementos para preocuparse.

"Resulta que hace varias semanas hubo una amenaza de muerte singular. Me la mandaron creo que a YouTube y a TikTok. 'Tu cabeza tiene precio y fecha'. Ande cabrón, y entonces hoy estaba comentando con Emma y le digo, bueno ¿y ya libré o no he librado?", dijo.

Y agregó: "Porque pedimos aquí que investigaran, que no la desestimáramos, no fuéramos ligeros, pedimos al área jurídica que viera con la Policía Cibernética y hoy me avisaron, hoy es la fecha (para concretar las amenazas). Hoy me avisaron que no habían encontrado el sitio donde salió, pero que no veían elementos de preocupación. ¡Menos mal, o sea que todavía tienen de aquí a las 12 de la noche!", ironizó.

Fernández Noroña señaló que anteriormente ha recibido otras amenazas de muerte, pero esta última fue singular.

Dijo que considera que una forma de protegerse es hacer público en tiempo real todos los lugares a donde se dirige y los trayectos que realiza en sus desplazamientos por el país, "para que si no llego, pues ya saben en qué tramo andaba. No por esto (la amenaza), así lo hago siempre".

