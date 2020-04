No me pongo cubrebocas porque no me lo recomienda López-Gatell: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no usa cubrebocas como medida para prevenir el contagio de coronavirus porque Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no se lo recomienda.

En conferencia de prensa en Palacio, el titular del Ejecutivo federal señaló que él sigue las recomendaciones que le dice el subsecretario de salud.

"No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté y él ya tienen una explicación sobre eso, pídansela. Entonces yo le hago caso"