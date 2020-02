"No intervendré en elecciones de EU", dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no intervendrá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, puesto que, indicó, para que respeten la soberanía del país, México debe de hacer lo mismo; sin embargo, señaló que lo único que pedirá es que respeten y no ofendan a México, y a sus habitantes.

"No voy a intervenir en la elección en Estados Unidos. No debemos hacerlo por principio, la Constitución establece como principio de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos es un error el tomar partido fuera del país, incluso hasta dentro del país, ya cuando uno es jefe de Estado no debe uno de tomar partido, y mucho menos ir a opinar afuera".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que hay que ser respetuosos de la política de cada nación "para que nos respeten a nosotros. No intervenir en la vida interna de otros países para que nadie intervenga en la vida interna de nuestro país, para que podamos actuar con absoluta libertad y hacer valer nuestra soberanía".

Adelantó que el proceso electoral en la Unión Americana "se va ir calentando", pero señaló que "no vamos a manifestarnos a favor de ningún candidato. No debemos hacerlo".

"Lo único que vamos a pedir a todos, y eso no por las elecciones, en todo tiempo, en todo momento, es que respeten a México, que respeten al pueblo de México, que no ofendan a los mexicanos, a todos", agregó.

