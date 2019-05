No hay forma de que violencia disminuya 50 por ciento: activistas

Organizaciones de la sociedad civil y activistas consideraron imposible que delitos como el robo y el homicidio disminuyan 50%, tal como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues criticaron que no hay una estrategia para lograrlo.

"En términos generales parece ser un documento aspiracional y no uno que indique cómo lograr sus objetivos"

"El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no dice cómo va a lograr esa meta, en términos generales parece ser un documento aspiracional y no uno que indique cómo lograr sus objetivos", señaló Juan Francisco Torres Landa, de la asociación México Unido con la Delincuencia.

El experto criticó que hasta el momento el único plan para disminuir la violencia es la Guardia Nacional, sin embargo no confió en que esto sea suficiente para lograr los cometidos. "Se debe fortalecer el sistema penal acusatorio para inhibir la comisión de delitos, de lo contrario todo seguirá igual. El uso de las Fuerzas Armadas para este fin es algo ya probado y no obtuvo resultados", precisó.

Por su lado, Alejandro Lecona, vocero del colectivo Seguridad sin Guerra, dijo que "este no puede ser un objetivo confiable cuando el PND insiste en que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y se eligió uno militar. Hay incongruencia en el documento y eso no es una buena señal".

A pesar de esto, el activista celebró que en el documento se haya retomado la justicia transicional, que incluye una Comisión Nacional de la Verdad y el Mecanismo Internacional contra la Impunidad.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo que los homicidios y los delitos en menores de edad no disminuirán durante este gobierno, pues el PND no tomó en cuenta a este sector.

"El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) no está mencionado en ningún párrafo del Plan. No estamos seguros de cómo van a cumplir la promesa de reducir la violencia si no hay una estrategia concreta", refirió.

JM