No hay certeza en levantamiento de cuarentena: Miguel Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, consideró que el confinamiento por el COVID-19 no se podrá levantar el 1 de junio, y lamentó que autoridades se nieguen a hablar con la verdad sobre este tema.

"No se habla claro, no va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad"

"No se habla claro, no se habla claro, no va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad", afirmó el mandatario morenista.

En conferencia de prensa, destacó que en ningún estado del país está bajando la curva de contagiados y fallecidos por el coronavirus, por lo que rechazó cualquier posibilidad de levantar la cuarentena y decretar el regreso a clases el primer día de junio.

"Ya estamos a 12 de mayo y está subiendo. En ningún estado del país está bajando, no hay ningún estado del país que tenga la curva aplanada, no la hay ni la va a ver al 31 de mayo como para que el primero de junio digamos que todo vuelve a la normalidad", manifestó.

Federación, Estado y municipios debemos de participar en las acciones para evitar el contagio, estamos preparados para atender la salud de las y los poblanos. pic.twitter.com/7GkOiZEDkt — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 12, 2020

Y si bien manifestó que son las autoridades federales las que determinarán el regreso a clases, en Puebla su administración emitirá un decreto para determinar cuándo las escuelas regresarán a la normalidad.

"Nosotros creemos que será en la tercera semana de junio cuando veamos que baja la curva", expresó.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo Estatal desestimó la alerta del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez, quien dijo que en Puebla había una curva inusual.

"Nosotros, la verdad, tomamos decisiones a partir de los números que nosotros registramos todos los días y no de otros números", señaló.

Recordó que en Puebla entraron a la tercera fase tres semanas antes que la federación lo anunciara.

"La curva que él habla son datos de él, nosotros acá tenemos clarito lo que está sucediendo", indicó.

En la entidad se tiene un registro de mil 126 personas positivas con el virus en un total de 92 municipios. De ese total, 330 se encuentran hospitalizados y 89 son reportados en estado crítico conectados a ventilación mecánica.

JM