Niega SCJN amparo a ex policías de Iguala por salarios caídos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer un amparo tramitado por una decena de ex policías municipales de Iguala, Guerrero, quienes exigieron el pago de sus salarios caídos luego de que fueron absueltos por un juez federal de la acusación que pesaba en su contra por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la sesión de la Primera Sala, los ministros negaron, por unanimidad, ejercer su facultad de atracción y ordenaron devolver el expediente al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de Tamaulipas para que resuelva si concederá o no el amparo a los ex elementos de seguridad.

En su demanda, los ex policías reclamaron el pago de salarios caídos y detallaron que luego de su detención, sus esposas recogieron, por última vez, la segunda quincena de noviembre de 2014 y que desde diciembre de ese año y hasta la fecha no volvieron a cobrar a pesar de que no habían sido declarados culpables.

Agregaron que el Ayuntamiento de Iguala retuvo el pago de sus sueldos por instrucciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) mientras ellos estaban sujetos a proceso recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Nayarit.

“Dicha acción es una grave violación a los derechos humanos de nuestras familias, toda vez que los deja en estado de indefensión, vulnerando las garantías humanas y sobre todo causando un menoscabo a los derechos humanos de nuestros menores hijos ya que no se puede estar a la espera de que se resuelva nuestra situación legal”, relataron.