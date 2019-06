Necesarios, contrapesos con argumentos

La vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, Tatiana Clouthier Carrillo, aseguró que para fortalecer a la actual administración federal se requieren contrapesos inteligentes que no se basen en oponerse por deporte, sino que presenten argumentos inteligentes.

De visita en Guadalajara para presentar su libro Juntos Hicimos Historia, criticó la postura asumida por el PAN y argumentó que sólo dicen lo que no quieren, pero no proponen alternativas.

¿Ve contrapesos en la actual administración federal?

Creo que los pesos y contrapesos ayudan enormemente en las democracias, pero se tiene que ser un contrapeso inteligente. Voy a poner el caso del PAN en la manera en que se ha manejado en la Cámara de Diputados, no saben lo que quieren, sólo dicen lo que no quieren. Tenemos que buscar contrapesos, no sólo por el hecho de oponerse, sino que argumenten y presenten planteamientos de lo que proponen.

¿Qué hacer cuando esos contrapesos presentan argumentos y el Presidente dice que él tiene otros datos?

Pues hay que seguirle debatiendo con los datos que se tengan, mostrarlos y ver cuáles son. Los contrapesos se hacen con inteligencia, se hacen con propuesta y todas las democracias necesitamos pesos y contrapesos para crecer y eso es parte de lo que tenemos que fortalecer en el país.

¿Considera que el gobernador de Jalisco puede ser un contrapeso del Gobierno federal?

Al principio de la administración de Andrés Manuel estuve siguiendo mucho a Enrique (Alfaro), pero hace mucho que no lo sigo. Lo que veía es que parecía que había una estrategia muy clara entre el PAN y Enrique de decir “aquí estoy, voltéenme a ver, yo voy a ser muy opositor”. De repente cambió esa visión del niño opositor. Lo que leo es una estrategia en el Estado en donde le dicen “peléate para hacerte fuerte”. Él verá si le reditúa.

Hasta el momento, ¿qué aspecto de la gestión de López Obrador le preocupa?

Una de las mortificaciones que veo es la prisa con la que se camina y normalmente cuando caminas muy de prisa es más fácil tropezarse. Además, el paso que tú traes no necesariamente lo traen todos. La prisa es porque se quieren dar resultados lo antes posible. En un año se verán cosas palpables.