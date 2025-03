Nayib Bukele señala fallos en la estrategia de seguridad de México

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, abordó este jueves las comparaciones que circulan en redes sobre las políticas de seguridad de su nación y las de México. En su declaración, también lanzó una crítica a la estrategia mexicana, señalando la dificultad para controlar la violencia incluso en una sola región.

En su cuenta en X, Bukele comentó el tuit de un usuario, Freddy Oliviery, quien criticaba a los que comparan las medidas emprendidas por los gobiernos de México y de El Salvador. "¿Quién sería tan idiota como para comparar las medidas de seguridad de México con las de El Salvador? México es casi 100 veces más grande en territorio que el que gobierna Bukele", decía Oliviery.

Bukele respondió: "He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador". Sin embargo, añadió que "28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?".

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.



¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 20, 2025

El presidente aconsejó: "Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados".

En septiembre pasado, el Informe de Seguridad Global de la consultora Gallup colocó por primera vez a El Salvador entre los países "más seguros" del mundo, al señalar que 88% de los ciudadanos se siente seguro caminando solo por la noche en la nación centroamericana. "Aunque el país se ha ido convirtiendo en un estado policial, la campaña del gobierno contra las pandillas (que ha encarcelado a aproximadamente el 2 por ciento de la población del país) ha hecho que el país sea más seguro. Actualmente, El Salvador cuenta con una de las tasas de homicidios más bajas del hemisferio occidental", señala el informe.

El Salvador supera por un punto porcentual a países como Suiza, Islandia o Luxemburgo, en donde 87% de sus ciudadanos dicen sentirse seguros caminando solo por la noche. En la misma encuesta, México se mantuvo en el mismo sitio, con 45% diciendo sentirse seguro caminando solo por la noche.

Desde que asumió el poder, en junio de 2019, Bukele emprendió una guerra contra las pandillas, con medidas extraordinarias por las que el país pasó de tener una media de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015, a 7.8 por cada 100 mil en 2023.

Sin embargo, el "modelo Bukele", o "milagro Bukele", como se ha dado en llamarle, no ha estado exento de críticas. ONGs denuncian que no existen garantías de salvaguardar los derechos humanos y una serie de violaciones, incluyendo arrestos de inocentes y autoritarismo.

Al no existir "presunción de inocencia", pues el régimen de excepción impuesto en el país y prolongado una y otra vez permite detenciones sin órdenes judiciales, "se está poniendo fin al Estado de derecho" y "ahogando" a la democracia , dijo durante un foro organizado por el diario colombiano El Tiempo Ignacio Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

ML