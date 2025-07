El crimen organizado utilizaría drones en la frontera de México con Estados Unidos, según autoridades del país vecino. Pero ¿Cuál es la respuesta de las autoridades mexicanas? Aquí un recuento del caso:

Integrantes del gabinete de seguridad mexicano descartaron la presencia de drones para uso criminal en la frontera con Estados Unidos.

El martes Steven Willoughby, jefe del programa antidrones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional de EU, declaró que sólo es cuestión de tiempo antes de que estadounidenses o fuerzas del orden sean blanco de ataques en la frontera con drones de cárteles mexicanos.

Primero, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo: “Los drones que utiliza la delincuencia son comerciales, para recreación, y se han usado en algunas áreas para usos criminales, pero no se ha detectado que ese tipo de drones estén en la frontera”. No obstante, reconoció que "hubo alguna información de alguno que lo vieron del lado mexicano", pero que este artefacto no cruzó la frontera de México con Estados Unidos .

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que actualmente en el límite hay colaboración permanente con EU mediante la Operación Frontera con 10 mil elementos de la Guardia Nacional y afirmó que las tareas de vigilancia se complementan con dependencias estadounidenses. Por ende, no debería haber alertas o preocupaciones, pues, según la Mandataria, todo está bajo control con comunicación y coordinación .

"Hay mucha colaboración entre CBP, la agencia de aduanas de Estados Unidos y la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional en la frontera. Incluso, hay coordinación de los comandantes de Estados Unidos y México, una comunicación directa dentro del marco de las relaciones internacionales. Hay comunicación y hay coordinación, no hay nada en particular de que alertar en este momento".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rechazó a su vez que la delincuencia organizada busque atacar con drones a autoridades estadounidenses en la frontera . Explicó que los vehículos aéreos no tripulados de células delictivas que han sido detectados o asegurados por las fuerzas de seguridad son de tipo comercial y utilizados en delitos en territorio mexicano, para labores de vigilancia, traslado de drogas en pequeñas cantidades y el monitoreo de operativos policiales.

"El único dron que se detectó fue en algún momento, que se hizo viral, un video promovido también por Estados Unidos donde se veía que un sujeto le apuntaba a un dron de autoridades; creo que era de la Patrulla Fronteriza", dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA