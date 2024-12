Involucradas en secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, homicidios y asociación delictuosa, policías municipales están en muchos puntos del país bajo el mando del crimen organizado.

Mal preparados y mal pagados, son vulnerables ante los criminales que someten, con las armas o el dinero, a gobiernos municipales. Incluso, como se vio en el pasado proceso electoral, imponen o favorecen a ciertos candidatos que deben obedecer su voluntad bajo amenaza de muerte.

Sólo de junio a noviembre de este año, unos 40 funcionarios, mandos y agentes municipales de Colima y Villa de Álvarez, Colima; Taxco y Chilpancingo, Guerrero, y 12 municipios del Estado de México, principalmente Nicolás Romero, donde se detuvo a 10 agentes. Entre ellos está Germán Reyes, quien era el jefe de la policía de Chilpancingo y está acusado de ser quien ordenó el asesinato del alcalde de dicho municipio, Alejandro Arcos Catalán, ocurrido el 6 de octubre, seis días después de que tomó posesión del cargo.

Reyes sustituía a Ulises Hernández Martínez, capitán del Ejército y exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, asesinado el 27 de septiembre, la persona designada por Arcos Catalán para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública municipal. En noviembre, la Operación Enjambre exhibió la relación entre autoridades municipales y grupos delincuenciales, en esta ocasión en el Estado de México.

Fuerzas federales y estatales han detenido a un total de 22 elementos con tareas de seguridad pública en 12 municipios de dicha entidad. Todos están vinculados a proceso y son investigados por su posible participación en hechos delictivos como homicidio, secuestro exprés y extorsión, ligados a grupos criminales como el Cártel Nueva Generación (CNG), Unión Tepito, Nuevo Imperio, Anti Unión Tepito y La Familia Michoacana.

El 12 de diciembre se informó que una patrulla de la policía de Huitzilac, Morelos, estuvo involucrada en el secuestro de la jueza del programa MasterChef Celebrity 2024, Zahie Téllez, y su esposo Alberto Escobar. Estos hechos son sólo los más recientes, la punta del iceberg. Diversas corporaciones de Jalisco, Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guerrero se han visto involucradas en los últimos años, por mencionar sólo casos en los que los elementos han sido denunciados, destituidos o detenidos.

Lee también: Marina neutraliza laboratorio clandestino en Sinaloa

También hay situaciones como la de Chiapas, donde la guerra entre criminales por el control de la frontera sur ha obligado al desplazamiento de pueblos enteros, y se presume que el control de los criminales sobre las autoridades locales es profundo. Oficialmente no hay reportes al respecto, pero en febrero pasado Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública del municipio de Berriozábal; su chofer, Rafael Martín Vázquez, y su asistente personal, Ulises Gómez, fueron levantados y luego localizados muertos en Tuxtla Gutiérrez.

Tras su asesinato se difundió un video, presuntamente grabado por sus captores, en el que Alegría Estrada dijo estar vinculado a un grupo criminal.

Transformarse o morir

Alfonso Partida Caballero, jefe del departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara e integrante de su Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, considera que las policías municipales deberían desaparecer o transformarse en policías de proximidad, pues nada pueden en contra del crimen organizado.

"Definitivamente, desde mi punto de vista, muy respetuosamente, deben de desaparecer o transformarse en otra fuerza, pero que esté ligada a lo estatal y a lo federal, porque, así como están son verdaderos cuerpos inútiles y no tendrían que depender de los municipios. Tendría que haber un replanteamiento, como en España, donde están los mozos de escuadra como policía de proximidad y hay una Guardia Nacional que enfrenta a la delincuencia organizada, o como en Colombia, donde es la Policía Nacional la que se encarga del crimen organizado", argumentó.

En su opinión, en México no se ha planteado ese esquema porque se argumenta que eso atenta contra el federalismo, pero —afirmó— "en materia de seguridad pública no hay federalismo, no debe de haber federalismo, debe de haber eficacia y lucha contra el crimen, eso es lo que debe de existir".

Señaló que el problema de la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales ha crecido porque las autoridades estatales y federales no han implementado una estrategia de combate integral que también ataque la economía de los grupos criminales, lo que les permite tener mayor presencia territorial y rebasar por mucho a las corporaciones municipales. Como ejemplo, citó reportes de inteligencia en la zona del municipio de Mazamitla, en los límites de Jalisco y Michoacán, donde se detectó la presencia de hasta 300 personas de células delictivas, mientras que la policía municipal tiene 30 elementos.

Policías en la mira

En Jalisco, desde diciembre de 2018 la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad ha solicitado que autoridades estatales y federales intervengan nueve corporaciones municipales ante la sospecha de "irregularidades" o presuntos actos de corrupción; además, por lo menos 31 elementos de distintas policías municipales del estado han sido arrestados por su presunta participación en la desaparición forzada de personas, pertenecía a las comisarías de Mezquitic, Colotlán, Sayula, Acatic, Ocotlán, Poncitlán, Guadalajara y Tonalá.

En los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalostotitlán, Poncitlán y Teocaltiche se tomó el control de las policías en 2020 por no aprobar las pruebas de confianza, entre otros motivos. En 2023 las corporaciones de Colotlán, Villa Guerrero y Encarnación de Díaz también fueron sometidas al control del estado y la Federación.

En Zacatecas, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública reconocieron que en varios municipios se colocaron perfiles de policías estatales para depurar las corporaciones y lograr mayor control de las regiones; en Villa Hidalgo y Loreto se detectaron perfiles que tenían nexos con el crimen organizado. Entre 2020 y 2024 ocho policías municipales de Celaya y Cortazar, Guanajuato, han sido detenidos por estar implicados en homicidios dolosos, algunos de ellos ordenados por grupos criminales.

En Chihuahua, de acuerdo con datos periodísticos, los casos más recientes se han presentado en los municipios del noroeste, como lo es Namiquipa, Madera, Ignacio Zaragoza, Janos y Nuevo Casas Grandes, donde incluso se ha mencionado que los agentes han impedido la captura de líderes criminales de esas regiones. A finales de agosto, ocho elementos activos de las policías municipales de Colima y de Villa de Álvarez fueron arrestados por agentes de la Fiscalía estatal y la Guardia Nacional, se les acusa de ser presuntos responsables de los delitos de asociación delictuosa y de ser informantes del crimen organizado.

En los últimos años, en Taxco, Guerrero, los policías municipales asesinaron, desaparecieron y extorsionaron a la población bajo las órdenes del alcalde Mario Figueroa Mundo, quien a su vez tenía vínculos con La Familia Michoacana. En septiembre pasado, a un mes de la salida de Figueroa Mundo, seis agentes municipales, entre ellos el subdirector de la corporación, Cristofer Guillermo Rodríguez, fueron detenidos acusados de desaparición forzada y homicidio. Luego fueron detenidos otros tres. El exsecretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, La Sombra, quien está prófugo.

Alfonso Partida Caballero señaló que esta situación es grave, pues ha permitido que los criminales se apoderen de las instituciones.

"Anteriormente lo que pedían estos grupos es que no se metieran con ellos, pero ha ido creciendo y ahora ellos nombran a los directores de las policías, a los elementos de las policías y, por supuesto, infiltran al propio Ayuntamiento para participar en la obra pública o en las áreas de padrón y licencias; es preocupante porque al rato van a poner gobernadores estos tipos", advirtió.

FS