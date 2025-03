Mujeres con Bienestar Edomex: Este es el trámite necesario para recibir el pago de marzo

Mujeres con Bienestar es una iniciativa del gobierno del Estado de México (Edomex) que busca elevar la calidad de vida de las mujeres en la zona. El propósito central del programa es fortalecer a las mujeres, ofreciéndoles los recursos indispensables para elevar su calidad de vida y promover su autonomía financiera.

Casados meses, cientos de beneficiarias reciben un apoyo económico directo para contribuir a su bienestar y el de sus familias, sin embargo, para recibir el pago correspondiente al mes de marzo, es necesario realizar un trámite específico que asegurará que el depósito se realice de manera correcta.

¿Cuál es el trámite necesario para recibir el pago de marzo?

Los depósitos comenzaron este 3 de marzo y se extenderán hasta el 27 de ese mismo mes y al igual que en otros programas sociales del Gobierno, el dinero se depositará en una tarjeta del programa que las beneficiarias recibieron, la cual debe estar activada.

Por lo tanto, si cuentas con tu tarjeta física, pero aún no la has activado no podrás acceder a tu pago. Bajo este contexto, a continuación compartiremos contigo el paso a paso para la activación de tu tarjeta.

Proceso de activación

Para activar la tarjeta bancaria, necesitarás tus datos de acceso, es decir, el correo electrónico y la contraseña que registraste al inscribirte en el programa en línea.

Si no recuerdas tu contraseña, puedes hacer clic en "¿Olvidaste tu contraseña?". Luego, se te pedirá que ingreses tu correo electrónico y los datos proporcionados en el Formato Único del Bienestar (FUB).

Ingresar al sitio mujeresconbienestar.gob.mx

Seleccionar la opción "Activar tarjeta"

Confirmar que tienes la tarjeta

Seguir las instrucciones para finalizar la activación

Ingresar el número de folio y el teléfono celular

Aceptar los términos y condiciones

Completar la sección “no soy un robot”

Ingresar los datos de la tarjeta

Localizar los tres dígitos del número CVC en un recuadro gris en la tarjeta

en un recuadro gris en la tarjeta Ingresar los tres números CVC durante el proceso de activación

También puedes activar la tarjeta de Mujeres con Bienestar a través de la aplicación

Para confirmar que la activación fue exitosa, aparecerá un mensaje que dice: "¡Perfecto!, tu tarjeta Mujeres con Bienestar está activada".

