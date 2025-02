Mujer rechaza pagar a repartidor de Uber y lo acusa de robo (VIDEO)

En los últimos días, han cobrado notoriedad varios incidentes protagonizados por mujeres que han mostrado actitudes negativas hacia los trabajadores de plataformas de transporte y delivery, como Uber. Estos casos, que se han vuelto virales en redes sociales, los cuales no solo destacan por la actitud hostil de las usuarias, sino también por la manera en que se abordan las situaciones de conflicto.

Una reciente situación ha vuelto a captar la atención del público, protagonizado por una mujer que se negó a pagar el monto establecido por un servicio de entrega de paquetes, a pesar de que el costo estaba claramente reflejado en la aplicación. Este nuevo incidente se ha viralizado a través de un video compartido en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter), en el cual se muestra a una usuaria que el internet se ha encargado de apodar como "Lady 10 pesos".

�� ¡De los creadores de #LadyUber… llega #Lady10Pesos! Esta mujer no quería pagar lo que la app marcaba al repartidor. ¿Es un nuevo capítulo de rugido de tripas? �� pic.twitter.com/ZyRd9kf0d3— adn40 (@adn40) February 12, 2025

Según el relato, la mujer solicitó el envío de un paquete a través de la aplicación de Uber, en la cual se le indicó un precio de 80.82 pesos. Sin embargo, al momento de realizar el pago, alegó que el conductor le estaba cobrando un monto excesivo. Ante esta situación, comenzó a grabar las placas del vehículo, amenazando al repartidor con reportarlo a la empresa y exigiéndole, además, que le devolviera 10 pesos de más.

"Yo te di 10 pesos y tú me diste 20, son 10 pesos, ya te reporté en la aplicación", se escucha decir a la mujer en el clip. No obstante, lo que la usuaria no esperaba era que el repartidor iba a sacar su cámara para evidenciar que ella no quería pagar el monto acordado; por lo que al percatarse de que estaba siendo grabada, ésta adoptó una postura más agresiva, argumentando que no podía ser filmada sin su consentimiento. Incluso llegó a pedir a un oficial cercano que interviniera, acusando al conductor de grabarla sin autorización.

Pero no todo quedó ahí, ya que la situación escaló aún más cuando "Lady 10 pesos", a través de una llamada telefónica, le pidió a otra mujer que reportara al conductor por cobrarle de más y por lo que ella consideraba un trato prepotente.

Este incidente, al igual que otros casos similares, ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios han expresado su apoyo hacia los trabajadores de plataformas como Uber quienes a menudo enfrentan actitudes hostiles y amenazas por parte de algunos usuarios.

EM