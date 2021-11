Movimiento Ciudadano libra multa por uso de imagen de Yawi

El partido Movimiento Ciudadano (MC) libró una multa de casi un millón de pesos por el uso de la imagen del niño wixárika Yawi, en las campañas de las elecciones pasadas.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutió este jueves un proyecto presentado por el magistrado Luis Espíndola, en el cual se proponía multa al partido político, así como a diversas candidaturas que lanzó para el proceso electoral 2020-2021, entre ellas la del hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la magistrada Gabriela Villafuerte y el magistrado presidente, Rubén Lara.

El tema aún puede ser impugnado ante la Sala Superior del TEPJF.

El asunto dio un vuelco, así explicado –durante la sesión pública- por Villafuerte.

La magistrada dijo que al menos hasta las 05:30 horas de este jueves, su posición sobre el caso era votar a favor del proyecto y que Movimiento Ciudadano, candidaturas e incluso la empresa productora de los spots electorales, fueran multados.

Sin embargo, reveló, a las "05:31 horas" de este jueves, recibió unos videos en los que el propio menor, Yawi, hoy de 13 años, expuso que se siente seguro al participar en los spots y su intención es participar, de manera artística, con Movimiento Ciudadano.

"Dices que te quieres expresar de manera artística. Por eso cambié mi decisión, ya no tengo duda sobre la realidad de tu intención. Ya tengo la convicción como jueza. Protegerte es dejarte en libertad, acudiste a pedirnos que no digamos que no puedes participar", expresó Villafuerte.

La magistrada detalló que fueron 5 los videos que se recibieron esta madrugada, para la defensa de Yawi; dichos videos se reciben no en un marco de audiencia, misma que se dio, pero antes de que el caso llegara a la Sala Regional Especializada.

Gabriela Villafuerte alertó, sin embargo, al menor, que si un día ya no quiere participar en los spots o se siente amenazado, debe levantar la voz.

El magistrado Luis Espíndola, autor del proyecto, defendió su convicción de que tanto el partido político como las candidaturas involucradas, se aprovecharon de la imagen del menor y por ello debieran haber sido sancionados.

Cuestionó la llegada de unos correos electrónicos, por parte de la Coordinación Nacional de MC y la empresa productora de los spots, a las 5:30 y 6:30 horas de este jueves, apenas a unas 3 horas del inicio de la sesión de la Regional Especializada.

"Me llama la atención un escrito que se refiere a mi proyecto. Es una respuesta frontal al incumplimiento de protección, una respuesta a mi proyecto", reclamó.

Espíndola expuso que los correos recibidos no fueron enviados por el propio Yawi, sino por MC y la empresa que se encargó de producir los spots, lo que denota –dijo- que hay un interés político en el tema y no interesa la decisión judicial y en consecuencia la protección de la integridad del menor.

Y es que Espíndola justificó que la imagen del menor fue víctima de burlas, discriminación, entre otros, principalmente en redes sociales.

"Es un show, se le expone. Se tiene que ver a los niños, niñas y adolescentes como un fin no como un medio para alcanzar un fin: Estoy convencido que este tipo de situaciones no deben pasar", mencionó.

El magistrado presidente, Rubén Lara, justificó que desde el primer momento estuvo en contra del proyecto.

Explicó que para la realización de los spots, existe la autorización del padre del menor e incluso del niño.

Además, recordó, el menor involucrado ha estado con una participación activa con el partido, desde hace 3 años.

"Al haberlo vuelto a buscar, hay una presunción de cuál era el alcance de su participación. Tiene 3 años más de edad. Yo concluyo que hay un conocimiento informado y la autorización del padre no violenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes", apuntó.

IM