El candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, acusó a sus contrincantes a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez de “violar” la Constitución.

Así lo aseguró en un discurso ante simpatizantes de su partido después de registrarse oficialmente como candidato presidencial en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si en este país se aplicara la ley, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial”, advirtió, porque “han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales”.

Máynez acusó a Sheinbaum de ser la “candidata del régimen”, y a Gálvez, de recibir “financiamiento ilegal” para sus campañas “anticipadas y simuladas”.

Además, les culpó de “desinformar” a la ciudadanía sobre la candidatura presidencial de MC, partido que presentó, en un principio, a Samuel García, quien se retiró para mantener su cargo y evitar que la oposición, mayoritaria en el Congreso estatal controlara el Ejecutivo.

“La campaña inicia el 1 de marzo y en 90 días, les vamos a dar la vuelta, (...) a demostrar de qué estamos hechos”, les advirtió entre gritos de “sí se puede”.

Por otro lado, Máynez tachó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a su Gobierno de “infelices”, actitud que traspasaría a la vida pública del país.

“Si este México es como es hoy, es porque quienes dirigen el país, la clase política tradicional, la vieja política, son unos infelices”, aseveró.

Reconoció que le preocupa la situación del país, donde “un campesino tiene que darle una parte de su producción al crimen organizado” o las personas migrantes, concretamente las menores, “son abandonadas, discriminadas y violentadas” por el poder. “Lo nuevo es hacer política desde la felicidad”, opinó.

El Senado llevará la política exterior: Ebrard

Al registrarse como candidato plurinominal de Morena para el Senado de la República, el ex canciller Marcelo Ebrard señaló que la siguiente legislatura de la Cámara alta llevará toda la política exterior de México por lo que va colaborar para la revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2026, y con la Unión Europea. A pregunta expresa sobre si va a pelear la coordinación en el Senado de la República a Adán Augusto López, el ex canciller y ex aspirante presidencial indicó que eso será más adelante.

Xóchitl Gálvez festeja su cumpleaños 61

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz festejó su cumpleaños número 61 en compañía de su familia. En redes sociales publicó un mensaje en el que dio “gracias a Dios y a la vida por permitirme pasar un año más de vida rodeada de la gente que más amo. Gracias a todas y todos los que me acompañan cada día en este camino para construir ese país que soñamos. Les mando muchos besos y abrazos”, expresó. Por redes sociales recibió felicitaciones de compañeros de campaña.

PRI y PAN se quedan con más postulaciones

El convenio de “Fuerza y Corazón por México” benefició al PAN y PRI, que tendrán 113 y 111 candidaturas, respectivamente, para buscar una curul en la Cámara de Diputados. Su otro aliado, el PRD, logró apenas 70. Los tres partidos de oposición presentaron una modificación al convenio en la que acordaron ir juntos en 294 distritos, es decir, 41 más de los 253 planteados en el documento inicial que se entregó en 2023 a la autoridad electoral.

Urgen productores diálogo con candidatos

Empresarios del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y agricultores mexicanos del movimiento “Por Nuestro Campo” llamaron a un diálogo para que las campañas rumbo a las elecciones del 2 de junio aborden los retos de seguridad alimentaria y sequía que afronta el campo. Los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros pidieron a los tres candidatos presidenciales atender estos temas y dialogar porque "la producción de alimentos ya no puede esperar".

