Sin la presencia de Grupo Jalisco, se realizó ayer el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en el que se aprobaron las convocatorias para renovar las dirigencias estatales, se rindieron los informes de los líderes y estuvo presente la plana mayor de la llamada fuerza naranja.

En la reunión, que se realizó a puerta cerrada, Dante Delgado, líder nacional del partido, presentó las cifras positivas del crecimiento de MC a nivel nacional tras las elecciones federales del pasado 2 de junio.

Asimismo, el también senador remarcó que Jorge Máynez fue la piedra angular de la expansión de la fuerza “fosfo, fosfo” en México, no sólo en Jalisco y Nuevo León, Estados gobernados por MC”.

“En noventa días creció nuestra asociación. (…) Máynez ganó los tres debates y a partir de ahí se disparó. Ellos (la oposición) imaginaban que habría, nunca la hubo. Lo único que hicieron con sus actos fue potenciar más a lo que ellos no querían (…) y les puedo decir a ustedes que vamos a seguir creciendo en todos los estados del país”, expresó Delgado Rannauro frente a los cuadros nacionales de MC.

Candidatos electos ausentes

Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco; Clemente Castañeda, coordinador en el Senado de la República; Verónica Delgadillo, virtual alcaldesa de Guadalajara; Juan José Frangie, alcalde electo de Zapopan; Tecutli Gómez, diputado federal electo de Lagos de Moreno y José Manuel Romo, dirigente estatal de MC en el Estado, no se presentaron al evento. Con ellos, Alberto Esquer, Salvador Zamora y Mirza Flores, líderes del Grupo Jalisco, que, ni en redes sociales, argumentaron el motivo de su ausencia.

Pese al posible alejamiento, Jorge Máynez aseguró que respeta los comentarios que el Gobernador de Jalisco lanzó sobre la nueva forma de hacer política de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que respeta su opinión, su forma de hacer política, su trayectoria y lo respalda por sus resultados al frente del Estado. “Le agradezco (al Gobernador) que haya un tono de diálogo, de respeto, de reconocimiento mutuo a nuestras trayectorias. Lo he dicho, él siempre ha contado con mi respaldo político, estoy orgulloso del Gobierno que hizo en Jalisco, creo que es un Gobierno que deja resultados, que deja avances y me parece que no comparto, por supuesto, cada una de sus valoraciones, pero eso es natural en la política”, dijo.

“Respeto las decisiones que él ha ido tomando y estoy seguro que he ganado o he hecho todo lo que está a mi alcance para tener su respeto también”, declaró el excandidato presidencial naranja.

Álvarez Máynez pide voto de confianza para la presidenta electa

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial, pidió un voto de confianza para Claudia Sheinbaum.

“Si la gente votó por ella, tiene el voto de confianza para conformar su gabinete su equipo de trabajo, no tengo una relación muy intensa con algunos”, dijo, y afirmó que una cosa es estar preparado y otra ejercer el cargo, “ya me ha pasado varias veces pensar que personas iban a actuar de manera distinta”, dijo.

“Yo voy a ser más de discutir ideas que de nombramientos”, dijo Máynez al finalizar el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano.

SUN