Arturo Zaldívar, ex titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desmintió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien antier afirmó que mientras aquél encabezaba el Máximo Tribunal, le pedía que conversara con otros jueces para tratar de incidir en decisiones que resultaran beneficiosas para el Gobierno federal.

“Nunca hablé o he hablado con ningún juez, jueza, magistrado o magistrada para proponerle, sugerirle, insinuarle y mucho menos instruirlos en determinado caso”, dijo durante una entrevista radiofónica.

Zaldívar también rechazó que hubiera “injerencia indebida en el Poder Judicial federal. Ahí están las sentencias. Tengo mi conciencia tranquila. Dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno e independiente”.

Sin embargo, subrayó que lo que sí hizo fue procesar las quejas de la Presidencia.

En su conferencia de prensa del miércoles, López Obrador aseguró que “cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato. Todavía cuando había un asunto así de este tipo (como el de la excarcelación de Lozoya), nosotros -respetuosamente- interveníamos, porque es que no sólo es la libertad aun cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder”.

Lamentan confesión de AMLO por injerencia en Poder Judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) lamentó las expresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con las que sostuvo una injerencia externa hacia el interior del Poder Judicial, a través del entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

“Manifestamos claramente que las resoluciones de las personas juzgadoras federales son emitidas de manera independiente y apegadas estrictamente a la ley”, señaló el organismo en un comunicado.

También rechazó cualquier injerencia externa o interna que pudiera presentarse y poner en peligro la independencia de los juzgadores federales.

“Respaldamos con firmeza la postura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Lucía Piña Hernández, al sostener reiteradamente que las personas juzgadoras federales tienen independencia al momento de emitir sus resoluciones, sin que esto conlleve poner en duda la integridad y la honorabilidad de los titulares”, remarcó la JUFED.

Reiteró su compromiso con la ciudadanía de resolver apegados a los principios consagrados en la Carta Magna que son: la excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

La asociación enfatizó que desde sus distintos órganos jurisdiccionales hacen un pronunciamiento firme y claro por la división de Poderes.

El Universal

Arturo Zaldívar apoya abiertamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador. ESPECIAL

Telón de fondo

López Obrador admite que pedía influir en decisiones de juzgadores

AMLO admitió que pedía a Arturo Zaldívar influir en decisiones de los jueces. Al asegurar que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “había más recato”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el ministro en retiro hablaba, “respetuoso de las autonomías”, con los jueces sobre los casos de los delincuentes.

En su conferencia mañanera del miércoles 21 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador insistió en que los jueces han ordenado la liberación de delincuentes.

“Cuando el ministro Zaldívar estaba de presidente de la Corte había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino a la delincuencia organizada, con mucho poder”, dijo.

“Pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘cuidado con esto’, ‘viene mal la averiguación’, porque el ministerio público en vez de poner que detuvieron a la persona a las nueve de la mañana, encontró que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad”, admitió López Obrador.

“Entonces él (Zaldívar) ayudaba. Llega la señora Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’. O sea, que tienen licencia para robar. Porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial; o sea, es una relación de componendas y de complicidades como si se tratara de una mafia”, agregó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Álvarez Icaza llama a Zaldívar “patético paje de Palacio”

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, calificó de “patético paje de palacio” al ex ministro, Arturo Zaldívar, luego de las revelaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que cuando estuvo al frente de la SCJN “nosotros respetuosamente interveníamos” en ciertos procesos judiciales. “Qué patético personaje. Pensar que presidió uno de los tres Poderes del Estado mexicano”, expuso el legislador en la red social X.

Margarita Zavala se lanza contra Arturo Zaldívar

La diputada panista, Margarita Zavala, aseguró que el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, justificó los dichos de Andrés Manuel López Obrador para defenderse a sí mismo y al Ejecutivo federal.

“¡Vaya explicación! Que como el señor no es abogado, pues no sabía que estaba dando testimonio del comportamiento indebido del entonces ministro Arturo Zaldívar”, opinó la diputada por el PAN a través de su cuenta de X en una publicación en la que citó un fragmento de la entrevista de Zaldívar Lelo de Larrea con el comunicador Ciro Gómez Leyva.

La ex candidata presidencial reaccionó así en el contexto de que ayer el ex ministro presidente, Arturo Zaldívar opinó sobre la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde refirió que lo “ayudaba” a influir en decisiones de los jueces.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex presidente de la SCJN expresó que nunca habló ni ha hablado con ningún juez, ni magistrado para sugerir o insinuar que fallara un asunto en un sentido o en otro. Además, explicó que como el Presidente no es abogado, no conoce el lenguaje técnico ni términos judiciales.

Al respecto, la esposa del ex presidente Felipe Calderón, también compartió algunas publicaciones sobre el mismo tema, en donde usuarios y figuras públicas cuestionan al Presidente y la respuesta que dio en entrevista el ex ministro. Por ejemplo, el post de Bárbara Tijerina donde comparte un fragmento de la entrevista y escribió “Hay mentiras difíciles de tragar. Arturo Zaldívar con Ciro Gómez Leyva”.

Por su parte, el ex ministro también aclaró que será la única vez en donde hablará de la declaración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que aprovechó para decir cuáles eran sus funciones como presidente de la SCJN.

El Universal

La senadora Margarita Zavala rechaza la justificación del ex magistrado Arturo Zaldívar. ESPECIAL

Presidente de la SCJN

Lo que supuestamente pedía para su retiro

Pedía una pensión de 251 mil pesos al mes, asistentes, suburban y gasolina.

Pedía que le autorizaran una pensión mensual de 251 mil pesos durante dos años y después 200 mil pesos mensuales de manera vitalicia.

11 asistentes pagados por la Corte, cinco personas de servicio y seis escoltas para su seguridad, además de dos camionetas Suburban blindadas, cuyo mantenimiento y gasolinas serían cubiertos también por el presupuesto de la Corte.

Varios ministros hablaron con la presidenta Norma Piña para que se revisara la petición del ex ministro y se le negara lo que había pedido por considerarlo “ilegal y excesivo”.

Zaldívar defendió “su retiro dorado” argumentando que su solicitud se basaba en el acuerdo interno de la Corte de 2013, que establecía las bases para el “haber de retiro” de un ministro, y aseguraba que él sólo pedía lo mismo que se le otorgó en diciembre de 2021 al ministro Franco González.

El mencionado acuerdo de 2013 sólo establece como base del retiro para ministras y ministros un sueldo o pensión vitalicia de 80% del último sueldo cobrado (no de más del 100% como pedía Zaldívar) y sólo tres trabajadores asignados para apoyo y la camioneta que utilizaba como ministro que, de solicitarla, deberá pagarla con opción a compra.

Cuando las ministras y ministros objetaron sus excesivas peticiones, Arturo Zaldívar se sacó, literalmente de la manga, un “anexo” al haber de retiro del ministro Fernando Franco González, en el que supuestamente se le habían entregado a éste todo lo que él pedía.

También pidió llevarse a su casa el sillón ergonómico que utilizaba en la Corte, con un valor de 35 mil pesos, un nicho para bandera con todo y la Bandera nacional incluido, dos laptops marca Sony de 41 mil pesos cada una, tres iPads con valor total de 40 mil pesos, tres equipos de cómputo de escritorio que sumados valen 180 mil pesos, otro equipo portátil de cómputo de 22 mil pesos, una impresora láser a color valuada en 20 mil pesos, dos tablets con valor de 26 mil pesos cada una, otra computadora portátil de 34 mil pesos, una tablet más de 16 mil pesos y un iPad Pro de 29 mil pesos.

CT